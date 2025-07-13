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فلسطين: بدء توزيع دعوات مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة

فلسطين: بدء توزيع دعوات مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة

2025-07-13 08:05:09
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN - أعلن وكيل وزارة الخارجية عمر عوض الله ، أن السعودية وفرنسا بدأتا توزيع الدعوات لحضور المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة أواخر يوليو/ تموز الجاري.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية مساء أمس السبت، عن وكيل وزارة الخارجية عمر عوض الله، قوله إن "السعودية وفرنسا بدأتا فعليا توزيع الدعوات لحضور مؤتمر حل الدولتين، والمقرر عقده في الـ28 من يوليو (تموز) الجاري في نيويورك".

وكان من المقرر عقد "مؤتمر فلسطين الدولي" في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بين 17 و20 يونيو/ حزيران الماضي، بمشاركة رفيعة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

لكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 13 يونيو بدعم أمريكي واستمرت 12 يوما، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.

وأضاف عوض الله أن "هناك عملا دؤوبا يجري على مستوى الموائد المستديرة واللجان الثماني التي أنشئت كلجان عمل برئاسات مشتركة من دول متعددة، لوضع الأسس العملية لتنفيذ حل الدولتين".

وأشار إلى أن التحرك ينطلق من اعتبار "الاعتراف بدولة فلسطين قضية عالمية، وأساسا للتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال طويل الأمد، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة".

ولم يصدر بعد عن السعودية أو فرنسا تعليق بخصوص توزيع الدعوات للمؤتمر.

وأعربت كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة عن رفضهما إقامة مؤتمر دعم حل الدولتين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 196 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

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