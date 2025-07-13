الاحتلال يصعد عدوانه على غزة: مهاجمة أكثر من 150 هدفا خلال 24 ساعة

الاحتلال يصعد عدوانه على غزة: مهاجمة أكثر من 150 هدفا خلال 24 ساعة
وبحسب البيان، تواصل القوات الإسرائيلية "توسيع نشاطها في منطقة بيت حانون شمالي القطاع"، حيث ادعى الجيش أن قواته "قامت بتصفية عدد من المقاومين، وتدمير بنى تحتية، ومخازن أسلحة، وأنفاق".
وأضاف الجيش أن قوات فرقة 98، التي تنشط في شمال القطاع أيضًا، "رصدت منصات إطلاق صواريخ ودمرت شققًا" زعم أنها "كانت تُستخدم لأغراض عملياتية، إلى جانب تصفية عدد آخر من النشطاء وتفكيك مواقع تابعة للفصائل".
وفي جنوب القطاع، ذكر البيان أن قوات الفرقة 36 تواصل عملياتها في منطقة خانيونس، وزعم أن وحدة نيران تابعة للواء "غولاني" رصدت مقاتلًا حاول تنفيذ إطلاق نار باتجاه القوات البرية، وتم "استهدافه من الجو".
وأشار الجيش إلى أن فرقة غزة (143) تواصل عملياتها أيضًا في الجنوب، وأنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية "تدمير عشرات البنى التحتية واستهداف عدد كبير من المقاتلين من الجو، بتوجيه من وحدة النيران التابعة للفرقة".
وذكر البيان أن سلاح الجو نفذ خلال اليوم الماضي أكثر من 150 غارة على أهداف متفرقة في قطاع غزة، شملت مواقع زُعم أنها "مفخخة، ومخازن أسلحة، ومنصات إطلاق مضادة للدروع، ومناطق زرع عبوات ناسفة، وبنى تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية".
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