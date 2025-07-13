الاحتلال يصعد عدوانه على غزة: مهاجمة أكثر من 150 هدفا خلال 24 ساعة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قواته تواصل عملياتها في قطاع غزة، بمشاركة الفرقتين 99 و162، وبدعم من جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وبحسب البيان، تواصل القوات الإسرائيلية "توسيع نشاطها في منطقة بيت حانون شمالي القطاع"، حيث ادعى الجيش أن قواته "قامت بتصفية عدد من المقاومين، وتدمير بنى تحتية، ومخازن أسلحة، وأنفاق".

وأضاف الجيش أن قوات فرقة 98، التي تنشط في شمال القطاع أيضًا، "رصدت منصات إطلاق صواريخ ودمرت شققًا" زعم أنها "كانت تُستخدم لأغراض عملياتية، إلى جانب تصفية عدد آخر من النشطاء وتفكيك مواقع تابعة للفصائل".

وفي جنوب القطاع، ذكر البيان أن قوات الفرقة 36 تواصل عملياتها في منطقة خانيونس، وزعم أن وحدة نيران تابعة للواء "غولاني" رصدت مقاتلًا حاول تنفيذ إطلاق نار باتجاه القوات البرية، وتم "استهدافه من الجو".

وأشار الجيش إلى أن فرقة غزة (143) تواصل عملياتها أيضًا في الجنوب، وأنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية "تدمير عشرات البنى التحتية واستهداف عدد كبير من المقاتلين من الجو، بتوجيه من وحدة النيران التابعة للفرقة".

وذكر البيان أن سلاح الجو نفذ خلال اليوم الماضي أكثر من 150 غارة على أهداف متفرقة في قطاع غزة، شملت مواقع زُعم أنها "مفخخة، ومخازن أسلحة، ومنصات إطلاق مضادة للدروع، ومناطق زرع عبوات ناسفة، وبنى تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية".