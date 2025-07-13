أبو ظبي اتش إس بي سي للجولف.. محطة حاسمة في روزنامة نخبة لاعبي العالم

MENAFN - Al-Bayan) تستعد أبوظبي لاستضافة النسخة العشرين من بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي للجولف" في نوفمبر المقبل، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز وأهم بطولات الجولف العالمية، ومحطة مفصلية في ختام موسم جولة "دي بي ورلد" العالمية.

وستقام البطولة، التي تجذب نخبة من أفضل لاعبي العالم، للعام الرابع على التوالي على أرض ملعب "ياس لينكس" بجزيرة ياس، مؤكدة على الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع جولة "دي بي ورلد" حتى عام 2028.

ومنذ انطلاقتها في عام 2006، بنت البطولة إرثا عالميا، حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من سلسلة رولكس المرموقة، ومع انتقالها لتكون ضمن نظام التصفيات الختامية لجولة "دي بي ورلد"، اكتسبت أهمية مضاعفة، إذ باتت نتائجها حاسمة في تحديد بطل الموسم السنوي، وتصل قيمة جوائزها حاليا إلى 9 ملايين دولار، بعد أن شهدت زيادة بقيمة مليون دولار عن نسخ الأعوام السابقة، مقارنة بـ 1.652.452 مليون دولار في نسختها الأولى، مما يعكس نموها وتطورها المستمر.

ويعد ملعب "ياس لينكس"، الذي افتتح عام 2010، الملعب الاحترافي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويقع على الشاطئ الغربي لجزيرة ياس، حيث يضم مضمار بطولات من فئة لينكس "72 ضربة"، ويصنف ضمن أفضل 25 ملعب جولف في العالم.

وتماشيا مع رؤية أبوظبي للاستدامة، تتبنى البطولة سلسلة من المبادرات البيئية الرائدة، التي تركز على الحد من النفايات البلاستيكية وتشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، لتثبت أن الفعاليات الرياضية الكبرى يمكن أن تكون محركا للتأثير البيئي الإيجابي.

وقال اللواء طيار(م) عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، إن "بطولة أبوظبي اتش إس بي سي" تمثل محطة مفصلية في إستراتيجية اتحاد الإمارات للجولف، إذ يحرص الاتحاد منذ انطلاقتها عام 2006 على دعمها تنظيميا وفنيا، وتوفير كل عناصر النجاح لها، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وأضاف: البطولة ليست مناسبة رياضية عالمية فحسب، بل منصة تعزز مكانة الإمارات في مشهد الجولف الدولي، وتسهم في تحفيز المواهب الوطنية، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل تمكين اللاعبين المواطنين من الاحتكاك المباشر بأفضل نجوم العالم، وتوفير فرص المشاركة الدولية.

وقال لاعب الجولف الإماراتي أحمد سكسيك، إن المشاركة في بطولة "أبوظبي اتش إس بي سي" كانت بمثابة الحلم الذي تحقق، فاللعب إلى جانب أسماء عالمية مثل روري ماكلروي وتومي فليتوود منحه تجربة استثنائية، واختباراً فنياً ومعنوياً عالي المستوى، واصفا البطولة بأنها فرصة عظيمة لأي لاعب إماراتي لتطوير مستواه، سواء من حيث التنافس أو من خلال مشاهدة أداء محترفين من الطراز الأول.

وأكد توم فيليبس المدير التنفيذي لجولة "دي بي ورلد للجولف" في الشرق الأوسط، أن بطولة "أبوظبي اتش إس بي سي" واجهة مشرقة لرياضة الجولف في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن اعتزازه بأنها أصبحت من أبرز البطولات ضمن روزنامة جولة دي بي وورلد، وأكد الحرص على استقطاب أفضل اللاعبين في العالم سنوياً، والعمل على تعزيز التجربة الجماهيرية والبيئية للبطولة.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في النسخ الماضية كل من روري ماكلروي وجاستن روز، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم كأس رايدر، من بينهم صاحب الميدالية الفضية الأولمبية تومي فليتوود، والفائز ببطولة رولكس روبرت ماكينتاير، فيما ساهمت البطولة بشكل كبير في دعم اللاعبين الإماراتيين، وعلى رأسهم أحمد سكيك.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى من البطولة عام 2006 توج بها 15 بطلا، هم الأمريكي "كريس دي ماركو" 2006، والإنجليزي "بول كيسي" في نسختي 2007، و2009"، والألماني "مارتن كايمر" في 3 نسخ هي "2008، و2010، و2011"، والبريطاني "روبروت روك" 2012، والويلزي "جيمي دونالدسون" 2013، والإسباني "بيدرو لارزابال" 2014، والفرنسي "جاري ستال" 2015، والأمريكي "ريكي فاولر" 2016، فيما توج بها الإنجليزي "تومي فليتودد" في نسختي "2017، و2018" على التوالي، ثم الإيرلندي "شين لوري" في 2019، والبريطاني "لي وست وود" في 2020، والإنجليزي "تيريل هاتون" في 2021، والبلجيكي "توماس بيترز" في 2022 الذي أصبح أول بلجيكي يحرز اللقب، والفرنسي فيكتور بيريز 2023، والإنجليزي بول وارينغ 2024.