طائرة الهند المنكوبة.. تحذيرات من عيوب قاتلة في مفاتيح الوقود قبل ست سنوات

MENAFN - Al-Bayan) كشفت تقارير صحفية أمس أن شركة طيران الهند تلقت تحذيرات بشأن تركيب مفاتيح الوقود بشكل خاطئ قبل أكثر من ست سنوات من وقوع الحادث الذي أودى بحياة 260 شخصاً.

ويقوم المحققون بالتحقيق في كيفية إيقاف تشغيل مفتاحي الوقود في قمرة القيادة لرحلة الخطوط الجوية الهندية رقم 171 بعد وقت قصير من الإقلاع، مما أدى إلى فقدان كارثي للطاقة وتحطم الطائرة على الأرض.

وتعني "خاصية القفل" الموجودة في المفاتيح أن على الطيارين رفعها قبل تغيير مواقعهم وفق صحيفة ديلي ميل.

لكن تقريراً أولياً صادراً عن مكتب التحقيق في حوادث الطائرات في الهند قال إن هيئة تنظيم الطيران الفيدرالية الأمريكية حذرت شركات الطيران في ديسمبر 2018 من أن مفاتيح الوقود تم تركيبها في بعض طائرات بوينج 737 "مع فصل ميزة القفل".

تحذيرات

وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية في نشرة معلومات صلاحية الطيران الخاصة، من أنه "إذا تم فصل ميزة القفل، يمكن نقل المفتاح بين الوضعين دون رفع المفتاح أثناء الانتقال، وسيصبح المفتاح معرضاً لاحتمال التشغيل غير المقصود" وقد يؤدي التشغيل غير المقصود للمفتاح إلى عواقب غير مقصودة، مثل توقف تشغيل المحرك أثناء الرحلة.

وأوصت شركات الطيران بفحص المفاتيح، بما في ذلك "ما إذا كان من الممكن نقل مفتاح التحكم في الوقود بين الوضعين دون رفع المفتاح".

وأشارت الخطوط الجوية الهندية إلى أن مثل عمليات التفتيش هذه لم يتم تنفيذها لأن نشرة إدارة الطيران الفيدرالية كانت "استشارية وليست إلزامية".

تم العثور على مفاتيح التحكم في الوقود المحترق واستعادها المحققون من قمرة القيادة في وضع "التشغيل"، وفقًا لمكتب التحقيق في حوادث الطائرات التابع للحكومة الهندية.

لكن التقرير سلط الضوء أيضاً على أن سجلات صيانة الطائرة تظهر أن وحدة التحكم في الخانق - الجزء من قمرة القيادة الذي يضم مفتاحي الوقود - تم استبدالها في عامي 2019 و2023.

وأضافت أن القرار في كل مرة لم يكن مرتبطاً بالمفاتيح ولم يتم الإبلاغ عن أي عيوب بها خلال العامين الماضيين.

تجويع المحركات

وكشف تقرير IAAB الصادر الجمعة كيف أنه بعد ثوانٍ فقط من الإقلاع، انتقل مفتاحا التحكم في الوقود في طائرة بوينج 787 دريملاينر إلى وضع "القطع"، مما أدى إلى تجويع المحركات من الوقود والتسبب في فقدان الطاقة بالكامل.

وسُمع أحد الطيارين في مسجل صوت الطائرة وهو يسأل زميله الطيار عن سبب قطع إمدادات الوقود، ليرد الأخير بأنه لم يفعل ذلك.

بعد لحظات - مع عدم كفاية الوقت لإعادة تشغيل أحد محركات الطائرة - اصطدمت الطائرة بنزل طبي، لقي نحو 241 راكباً وطاقماً و19 شخصاً على الأرض حتفهم، وكان فيشواش كومار راميش، البالغ من العمر 40 عاماً، وهو رجل أعمال من ليستر، والذي كان يجلس في المقعد 11A، الناجي الوحيد.

سلط التقرير المكون من 15 صفحة الصادر عن مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الهندي الضوء على مفتاحي الوقود الصغيرين اللذين يقعان أسفل ذراعي الدفع في قمرة القيادة.

أفاد التقرير أن الطائرة، التي يبلغ عمرها 12 عاماً، والمتجهة إلى مطار جاتويك، أقلعت ضمن حدود وزنها المسموح به، بما في ذلك 54200 كيلوغرام من الوقود. ولكن بعد ثلاث ثوانٍ، نُقلت مفاتيح الوقود فجأةً من وضعية التشغيل إلى وضعية التوقف.

يقول المحققون إن المفاتيح مزودة بخاصية قفل مصممة لمنع تفعيلها عن طريق الخطأ. على الطيار سحب المفتاح لأعلى قبل نقله إلى موضعه الجديد، كما توفر أقواس الحماية مزيداً من الحماية لها من الصدمات العرضية.

وذكر التقرير أن المفتاحين تم تبديلهما بفارق ثانية واحدة، وهو نفس الوقت الذي يستغرقه تحويل أحدهما ثم الآخر، كما أضاف خبير الطيران الأمريكي جون نانس.

اللحظة المروعة

يسلط التقرير الضوء على اللحظة المروعة التي يكتشف فيها أحد الطيارين وقوع خطأ كارثي، أو خلل، أو عمل تخريبي متعمد،"وفي تسجيل صوتي لقمرة القيادة، يُسمع أحد الطيارين يسأل الآخر عن سبب انقطاعه عن الكلام. فأجاب الطيار الآخر بأنه لم يفعل ذلك".

يكشف التقرير أنه في الثواني التي سبقت الاصطدام، أعاد الطيارون مفاتيح الوقود إلى وضع التشغيل، وحاول نظاما إعادة إشعال المحركين، لكن الوقت كان قد فات - فقبل 11 ثانية من الاصطدام، أرسل أحد الطيارين نداء استغاثة: "ماي داي، ماي داي، ماي داي".

رحلة الخطوط الجوية الهندية رقم 171، وجميع المتضررين على أرض مطار أحمد آباد. نواصل دعمنا للتحقيق.