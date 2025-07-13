أمازون ويب سيرفيسز تعتزم إطلاق سوق لوكلاء الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) تعتزم شركة الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) التابعة لإمبراطورية التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية أمازون دوت كوم إطلاق سوق لوكلاء الذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الحالي بالاشتراك مع عدد شركات تطوير وكلاء ونماذج الذكاء الاصطناعي ومنها شركة أنثروبيك.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن مصدرين مطلعين القول إن سوق أيه.دبليو.إس لوكلاء الذكاء الاصطناعي ستنطلق خلال قمة أيه.دبليو.إس في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل.

أصبحت برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي منتشرة في كل مكان هذه الأيام. ويبدي جميع المستثمرين في وادي السيليكون تفاؤلاً تجاه الشركات الناشئة التي تبنيها، حتى مع وجود بعض الخلاف حول تعريف وكيل الذكاء الاصطناعي. يُعد هذا المصطلح غامضاً بعض الشيء، ويُستخدم بشكل فضفاض لوصف برامج الكمبيوتر القادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل مستقل، مثل التفاعل مع البرامج، باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي في الواجهة الخلفية.

تُروّج شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، مثل أوبن أيه.آي وأنثروبيك لوكلاء الذكاء الاصطناعي باعتبارها الصيحة التكنولوجية الرائدة القادمة. ومع ذلك، يُشكّل توزيع وكلاء الذكاء الاصطناعي تحديًا، حيث تُقدّمه معظم الشركات بشكل مُنفصل.ويبدو أن أيه دبليو إس تخطط لمعالجة هذا التحدي بخطوتها الجديدة.

وسيتيح سوق الوكلاء المُخصّص للشركات الناشئة عرض وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصّ بهم مباشرةً على عملاء خدمة الحوسبة السحابية. كما سيُتيح السوق لعملاء المؤسسات استعرض وكلاء الذكاء الاصطناعي وتثبيتها والبحث عنها بناءً على متطلباتهم من مكان واحد، وفقًا لمصدر.

وتنظر أنثروبيك، التي تحظى بالفعل بدعم أمازون، والتي يُقال إنها على وشك الحصول على استثمار آخر بمليارات الدولارات من شركة التجارة الإلكترونية، إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي على الأقل في السنوات القادمة. وتطور أنثروبيك وكلاء الذكاء الاصطناعي داخليًا وتتيح المطورين الخارجيين تطوير وكلاء خاصة بهم باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.