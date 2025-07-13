أمازون ويب سيرفيسز تعتزم إطلاق سوق لوكلاء الذكاء الاصطناعي

أمازون ويب سيرفيسز تعتزم إطلاق سوق لوكلاء الذكاء الاصطناعي
ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن مصدرين مطلعين القول إن سوق أيه.دبليو.إس لوكلاء الذكاء الاصطناعي ستنطلق خلال قمة أيه.دبليو.إس في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل.
أصبحت برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي منتشرة في كل مكان هذه الأيام. ويبدي جميع المستثمرين في وادي السيليكون تفاؤلاً تجاه الشركات الناشئة التي تبنيها، حتى مع وجود بعض الخلاف حول تعريف وكيل الذكاء الاصطناعي. يُعد هذا المصطلح غامضاً بعض الشيء، ويُستخدم بشكل فضفاض لوصف برامج الكمبيوتر القادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل مستقل، مثل التفاعل مع البرامج، باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي في الواجهة الخلفية.
تُروّج شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، مثل أوبن أيه.آي وأنثروبيك لوكلاء الذكاء الاصطناعي باعتبارها الصيحة التكنولوجية الرائدة القادمة. ومع ذلك، يُشكّل توزيع وكلاء الذكاء الاصطناعي تحديًا، حيث تُقدّمه معظم الشركات بشكل مُنفصل.ويبدو أن أيه دبليو إس تخطط لمعالجة هذا التحدي بخطوتها الجديدة.
وسيتيح سوق الوكلاء المُخصّص للشركات الناشئة عرض وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصّ بهم مباشرةً على عملاء خدمة الحوسبة السحابية. كما سيُتيح السوق لعملاء المؤسسات استعرض وكلاء الذكاء الاصطناعي وتثبيتها والبحث عنها بناءً على متطلباتهم من مكان واحد، وفقًا لمصدر.
وتنظر أنثروبيك، التي تحظى بالفعل بدعم أمازون، والتي يُقال إنها على وشك الحصول على استثمار آخر بمليارات الدولارات من شركة التجارة الإلكترونية، إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي على الأقل في السنوات القادمة. وتطور أنثروبيك وكلاء الذكاء الاصطناعي داخليًا وتتيح المطورين الخارجيين تطوير وكلاء خاصة بهم باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.
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