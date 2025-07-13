يوتيوب تحذف صفحة المحتوى الرائج وقائمة المحتوى الرائج الآن

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت منصة بث الفيديوهات يوتيوب التابعة لشركة جوجل اعتزامها إزالة صفحة "المحتوى الرائج" وقائمة "المحتوى الرائج الآن" لصالح قوائم خاصة بكل فئة، لكي تتخلى المنصة عن القائمة الشاملة للمحتوى الرائج، وتقتصر على عرض المحتوى الأكثر رواجًا في فئات محددة على قوائم يوتيوب.

وتقول المنصة إن هذا التحديث يتماشى بشكل أفضل مع طريقة اكتشاف للمحتوى الرائج اليوم، مشيرةً إلى أنه عندما أُطلقت صفحة "المحتوى الرائج" عام 2015، كان من الأسهل جمع مقاطع الفيديو الشائعة التي كان الجميع يتحدث عنها باستخدام قائمة واحدة.

وتشمل القوائم الجديدة الخاصة بكل فئة مقاطع الفيديو الموسيقية الرائجة، وأفضل برامج البودكاست الأسبوعية، ومقاطع الأفلام الترويجية الرائجة. وتخطط يوتيوب لإضافة المزيد من فئات المحتوى في المستقبل.

وقالت المنصة في منشور على الإنترنت: "إلى جانب تسليط الضوء على المحتوى الرائج في قوائم الأغاني، سنواصل عرض مقاطع الفيديو التي نعتقد أنها ستنال إعجاب المشاهدين من خلال توصيات مخصصة.

بهذه الطريقة، يمكننا عرض نطاق أوسع من المحتوى الرائج ذي الصلة، ويجعل طريقة عثور المشاهدين على مقاطع فيديو جديدة أكثر طبيعية".

يمكن للمشاهدين تصفح المحتوى غير المخصص من خلال قائمة "استكشاف"، وقنوات منشئي المحتوى، ومحتويات حساباتهم.

وتشير منصة يوتيوب إلى أن هذا التغيير يأتي لأن الاتجاهات تتشكل من خلال العديد من مقاطع الفيديو المختلفة التي تُنشئها مجموعات معجبين متنوعة، مما يؤدي إلى المزيد من محتويات رائجة متناهية الصغر أكثر من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى ذلك، تشير يوتيوب إلى أن المشاهدين يجدون المحتوى الرائج من خلال أماكن مختلفة عبر المنصة، بما في ذلك التوصيات والبحث والتعليقات.

وفي الماضي، كان الناس يكتشفون المحتوى الرائج لمشاهدته من خلال علامة التبويب "المحتوى الرائج"، ولكن الآن يتم تزويدهم بالمحتوى من خلال مقترحات يتم إعدادها باستخدام الخوارزميات بما يتفق مع التفضيلات الشخصية للمستخدمين.

وبحسب يوتيوب فإن هذا أدى إلى تراجع زيارات المستخدمين لصفحات المحتوى الرائج وخاصة خلال السنوات الخمس الماضية.