يوتيوب تحذف صفحة المحتوى الرائج وقائمة المحتوى الرائج الآن

يوتيوب تحذف صفحة المحتوى الرائج وقائمة المحتوى الرائج الآن
وتقول المنصة إن هذا التحديث يتماشى بشكل أفضل مع طريقة اكتشاف للمحتوى الرائج اليوم، مشيرةً إلى أنه عندما أُطلقت صفحة "المحتوى الرائج" عام 2015، كان من الأسهل جمع مقاطع الفيديو الشائعة التي كان الجميع يتحدث عنها باستخدام قائمة واحدة.
وتشمل القوائم الجديدة الخاصة بكل فئة مقاطع الفيديو الموسيقية الرائجة، وأفضل برامج البودكاست الأسبوعية، ومقاطع الأفلام الترويجية الرائجة. وتخطط يوتيوب لإضافة المزيد من فئات المحتوى في المستقبل.
وقالت المنصة في منشور على الإنترنت: "إلى جانب تسليط الضوء على المحتوى الرائج في قوائم الأغاني، سنواصل عرض مقاطع الفيديو التي نعتقد أنها ستنال إعجاب المشاهدين من خلال توصيات مخصصة.
بهذه الطريقة، يمكننا عرض نطاق أوسع من المحتوى الرائج ذي الصلة، ويجعل طريقة عثور المشاهدين على مقاطع فيديو جديدة أكثر طبيعية".
يمكن للمشاهدين تصفح المحتوى غير المخصص من خلال قائمة "استكشاف"، وقنوات منشئي المحتوى، ومحتويات حساباتهم.
وتشير منصة يوتيوب إلى أن هذا التغيير يأتي لأن الاتجاهات تتشكل من خلال العديد من مقاطع الفيديو المختلفة التي تُنشئها مجموعات معجبين متنوعة، مما يؤدي إلى المزيد من محتويات رائجة متناهية الصغر أكثر من أي وقت مضى.
بالإضافة إلى ذلك، تشير يوتيوب إلى أن المشاهدين يجدون المحتوى الرائج من خلال أماكن مختلفة عبر المنصة، بما في ذلك التوصيات والبحث والتعليقات.
وفي الماضي، كان الناس يكتشفون المحتوى الرائج لمشاهدته من خلال علامة التبويب "المحتوى الرائج"، ولكن الآن يتم تزويدهم بالمحتوى من خلال مقترحات يتم إعدادها باستخدام الخوارزميات بما يتفق مع التفضيلات الشخصية للمستخدمين.
وبحسب يوتيوب فإن هذا أدى إلى تراجع زيارات المستخدمين لصفحات المحتوى الرائج وخاصة خلال السنوات الخمس الماضية.
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