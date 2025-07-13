غيّر حياتك.. دراسة تكشف العلاقة المذهلة بين توقيت النوم والنشاط البدني

كشفت دراسة حديثة عن تأثير وقت النوم على مستويات نشاط الإنسان في اليوم التالي، حيث توصلت الدراسة التي أجراها الدكتور جوش ليوتا من كلية العلوم النفسية بجامعة موناش، في ملبورن بإستراليا إلى أن توقيت النوم، وليس فقط مدته، يمكن أن يؤثر على قدرة الشخص على ممارسة التمارين الرياضية في اليوم التالي.

وكجزء من الدراسة، ارتدى ما يقرب من 20 ألف مشارك جهازاً حيوياً معتمداً لمدة عام لتتبع مدة النوم وتوقيته وجودته، وقياسه مقابل مستويات نشاطهم البدني في اليوم التالي وفق "نيوزويك".

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون مبكراً كانوا أكثر نشاطاً بدنياً من أولئك الذين ينامون متأخراً. أولئك الذين ينامون حوالي الساعة التاسعة مساءً مارسوا حوالي 30 دقيقة إضافية من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد يومياً مقارنةً بمن سهروا حتى الواحدة صباحاً.

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين ذهبوا إلى الفراش في حوالي الساعة 11 مساءً مارسوا في المتوسط نحو 15 دقيقة من التمارين الرياضية أكثر من الأشخاص الذين ذهبوا إلى الفراش في وقت لاحق.

وقال ليوتا إن النوم والنشاط البدني "لا يعملان بمعزل عن بعضهما البعض" بل إنهما "مرتبطان ارتباطًا وثيقًا".

أهم النتائج المستفادة

ومن أهم النتائج المستفادة أن النوم مبكراً (مع الحفاظ على قسطك المعتاد من النوم) قد يساعدك على أن تكون أكثر نشاطاً في اليوم التالي، حتى التغييرات البسيطة في توقيت النوم قد يكون لها تأثير كبير، كما قال ليوتا.

النوم مبكراً غالباً ما يعني الاستيقاظ مبكراً والشعور بمزيد من اليقظة، مما يمنح الناس مزيداً من الوقت والطاقة للنشاط قبل بدء العمل أو المسؤوليات اليومية، أما السهر، فقد يؤدي إلى الخمول في اليوم التالي، على حد قوله.

طرق تعديل الروتين اليومي

قدّم ليوتا بعض الطرق التي يمكن للناس من خلالها تعديل جدولهم أو روتينهم بناءً على الدراسة. وقال: "إحدى الطرق هي الحفاظ على نمط نومك المعتاد والبحث عن طرق لزيادة مرونة يومك، مثل تخصيص فترات قصيرة من النشاط خلال استراحات الغداء، أو فترات المشي، أو التنقل النشط. ولكن إذا كان جدولك مزدحماً وتجد صعوبة في إيجاد الوقت، فقد يساعدك تغيير موعد نومك مبكراً".

حاول تقديم موعد نومك 15-30 دقيقة، والحفاظ على وقت استيقاظ ثابت، والاسترخاء بإضاءة خافتة، وتقليل وقت استخدام الشاشات، وممارسة روتين مريح، هذه التغييرات البسيطة قد تتيح لك ممارسة المزيد من التمارين الرياضية في صباح اليوم التالي دون التضحية بالنوم.

وفي حين تظهر الدراسة وجود علاقة بين النوم في وقت مبكر وزيادة النشاط البدني، إلا أنها لم تبحث في العوامل التي قد تكون سبباً في هذه العلاقة.

تداعياتٌ مهمة على الصحة العامة

صرح الدكتور جوش ليوتا في بيان صحفي: "لهذه الرؤى تداعياتٌ مهمة على الصحة العامة، فبدلاً من الاكتفاء بتشجيع النوم والنشاط البدني بشكلٍ منفصل، يمكن للحملات الصحية أن تشجع على النوم مبكراً لتعزيز أنماط حياة أكثر نشاطاً بشكل طبيعي. إن اتباع نهج شامل يُدرك كيفية تفاعل هذين السلوكين الأساسيين قد يُؤدي إلى نتائج أفضل لصحة الفرد والمجتمع".

قالت الدكتورة إليز فيسر تشايلدز، من كلية العلوم النفسية بجامعة موناش: "نتائجنا متسقة عبر مختلف السكان، وتُظهر أنه إذا تمكنت من النوم في وقت أبكر من المعتاد مع الحفاظ على مدة نومك كما هي، فقد تكون أكثر عرضة لزيادة نشاطك البدني في اليوم التالي".

وتشير الدراسة إلى أنه في المستقبل، قد تأخذ رسائل الصحة العامة في الاعتبار العلاقة بين النوم والنشاط البدني من خلال "تطوير توصيات شاملة ومتكاملة تعمل على تعزيز السلوكيات الصحية بطرق فعالة ومفيدة للطرفين".