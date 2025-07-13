الامن العام : إغلاق السير أعلى طريق الـ 100 لمدة ساعة كاملة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تدهور شاحنة على طريق أوتوستراد المفرق – الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة. وقد تم إسعاف المصاب إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، كما تم التعامل مع الشاحنة التي استقرّت خارج الشارع العام.وأضاف، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور آخر على طريق الحُرّة باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة، وتم إسعاف المصاب إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



كذلك، تم التعامل مع سقوط حمولة شاحنة أعلى طريق الـ 100، حيث كانت محمّلة بجسور حديدية كبيرة الحجم، ما أدى إلى إغلاق السير لمدة ساعة كاملة، إلى حين الانتهاء من رفع المعوّقات عن الشارع المذكور.