اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني
خبرني - وقعت نقابة صيادلة الأردن اتفاقية تعاون مع شركة الحوسبة الصحية الدولية بهدف ربط الصيدليات مع نظام الفوترة الوطني التابع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات
وقع الاتفاقية بالنيابة عن النقابة نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني وعن الشركة السيد غسان اللحام الرئيس التنفيذي وحضر التوقيع الدكتور أيمن الخوالدة مدير الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وأعضاء مجلس النقابة
وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة بتطوير واستضافة وصيانة برنامج إلكتروني يمكن الصيدليات من تسجيل الفواتير الناتجة عن صرف وصفات الأدوية بشكل آلي على نظام الفوترة الوطني كما يقوم البرنامج الإلكتروني بإرسال الفواتير الضريبية الخاصة بوصفات التأمين إلكترونياً إلى جهات التأمين ما يوفر على الصيدليات الوقت والجهد
وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص النقابة على دعم الصيدليات لمواكبة التحول الرقمي في العمل المهني وتسهيل عملية الالتزام بمتطلبات نظام الفوترة الوطني بما يضمن العدالة والشفافية ويعزز من دور الصيدليات كمؤسسات صحية واقتصادية ملتزمة ويأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية لبناء شراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص ، ووجه الكيلاني شكره الخاص لمدير عام الضريبة لتعاونه المستمر مع نقابة الصيادلة لتعزيز العمل المشترك
وأكد الكيلاني أن البرنامج الإلكتروني قابل للتكامل مع برامج نقاط البيع المستخدمة في الصيدليات مما يوفر على الصيدليات عناء إدخال وصفات التأمين يدوياً على منصات وتطبيقات شركات التأمين
من جانبه أكد الدكتور أيمن الخوالدة مدير الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن ربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التزام هذا القطاع الحيوي بالأنظمة الضريبية الحديثة مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس نهج الدائرة في توسيع نطاق الشمول الرقمي ليشمل مختلف القطاعات ضمن بيئة تقنية مرنة وآمنة
من جهته شكر السيد غسان اللحام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ممثلة بمديرها العام الدكتور حسام أبوعلي التي بادرت بتبني أحدث الحلول التقنية في نظام الفوترة الوطني والذي سيسهم في تحقيق العدالة الضريبية
وأضاف اللحام أن تطبيق البرنامج الإلكتروني سيمكن جهات التأمين من استلام المطالبات الناتجة عن صرف وصفات الأدوية ومطابقتها مع الفواتير الضريبية إلكترونياً
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