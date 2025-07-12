اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني

خبرني - وقعت نقابة صيادلة الأردن اتفاقية تعاون مع شركة الحوسبة الصحية الدولية بهدف ربط الصيدليات مع نظام الفوترة الوطني التابع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات

وقع الاتفاقية بالنيابة عن النقابة نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني وعن الشركة السيد غسان اللحام الرئيس التنفيذي وحضر التوقيع الدكتور أيمن الخوالدة مدير الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وأعضاء مجلس النقابة

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة بتطوير واستضافة وصيانة برنامج إلكتروني يمكن الصيدليات من تسجيل الفواتير الناتجة عن صرف وصفات الأدوية بشكل آلي على نظام الفوترة الوطني كما يقوم البرنامج الإلكتروني بإرسال الفواتير الضريبية الخاصة بوصفات التأمين إلكترونياً إلى جهات التأمين ما يوفر على الصيدليات الوقت والجهد

وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص النقابة على دعم الصيدليات لمواكبة التحول الرقمي في العمل المهني وتسهيل عملية الالتزام بمتطلبات نظام الفوترة الوطني بما يضمن العدالة والشفافية ويعزز من دور الصيدليات كمؤسسات صحية واقتصادية ملتزمة ويأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية لبناء شراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص ، ووجه الكيلاني شكره الخاص لمدير عام الضريبة لتعاونه المستمر مع نقابة الصيادلة لتعزيز العمل المشترك

وأكد الكيلاني أن البرنامج الإلكتروني قابل للتكامل مع برامج نقاط البيع المستخدمة في الصيدليات مما يوفر على الصيدليات عناء إدخال وصفات التأمين يدوياً على منصات وتطبيقات شركات التأمين



من جانبه أكد الدكتور أيمن الخوالدة مدير الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن ربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التزام هذا القطاع الحيوي بالأنظمة الضريبية الحديثة مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس نهج الدائرة في توسيع نطاق الشمول الرقمي ليشمل مختلف القطاعات ضمن بيئة تقنية مرنة وآمنة



من جهته شكر السيد غسان اللحام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ممثلة بمديرها العام الدكتور حسام أبوعلي التي بادرت بتبني أحدث الحلول التقنية في نظام الفوترة الوطني والذي سيسهم في تحقيق العدالة الضريبية

وأضاف اللحام أن تطبيق البرنامج الإلكتروني سيمكن جهات التأمين من استلام المطالبات الناتجة عن صرف وصفات الأدوية ومطابقتها مع الفواتير الضريبية إلكترونياً