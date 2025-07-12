الحوثيون يعلنون سك عملة معدنية جديدة لليمن - فيديو

خبرني - أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، يوم السبت، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالا ستوضع في التداول اعتبارا من يوم الأحد 13 يوليو 2025.

وأشار البنك المركزي في بيان، إلى أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.

وأكد البنك المركزي اليمني أنه تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالية لضمان متانتها وكفاءتها في التداول.

وذكر البيان أن البنك المركزي خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأكد البنك مضيه قدما في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية وضمان استقرار النظام الصرفي، وصون مدخرات المواطنين، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني مهما كانت التحديات.

وكان البنك المركزي في صنعاء قد أعلن في مارس 2024 إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال للمرة الأولى منذ السيطرة على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني.

وحسب قائمة المواصفات التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني فإن العملة المعدنية الجديدة تحمل المواصفات التالية:

الوجه الأمامي:

. كتب في الأعلى اسم البنك المركزي اليمـني باللغة العربية.

. في الأسفل تاريخ الإصدار 1446هـ – 2025م.

. في الوسط كتب 50 ريالا باللغة العربية.

الوجه الخلفي:

. في الإطار الأعلى كتبت عبارة مسجد العيدروس – باللغة العربية.

. وفي الإطار الأسفل كتب اسم المدينة عدن باللغة العربية.

. في الوسط رسمة لمسجد العيدروس.