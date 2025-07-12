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نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة بشأن صفقة التبادل ويستدعي بن غفير وسموتريتش

نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة بشأن صفقة التبادل ويستدعي بن غفير وسموتريتش

2025-07-12 07:12:15
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة لمناقشة صفقة التبادل.


وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو استدعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لحضور الاجتماع المتعلق بصفقة الرهائن.

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