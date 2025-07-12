"سوبرمان" الجديد بطل مهاجر يتخلى عن مهمة إنقاذ العالم

MENAFN - Al-Bayan) لطالما كان هدف بطل الشرائط المصورة الخارق ((سوبرمان)) إنقاذ العالم من براثن الأشرار، لكن في أحدث جزء من الأفلام المتخصصة به، نجده يواجه مهمة صعبة، تتمثل في إنقاذ شركة ((دي سي ستوديوز))، منتجة سلسلته السينمائية.

ويشكل فيلم ((سوبرمان)) للمخرج جيمس غان، والذي بدأت عروضه هذا الأسبوع على شاشات دور السينما في مختلف أنحاء العالم، محاولة لإحياء ((عالم دي سي))، أي أفلام الأبطال الخارقين المقتبسة من شرائط ((دي سي كوميكس)) المصورة، ومنها ((ووندر وومان)) Wonder Woman (((المرأة الخارقة))) و((باتمان)) Batman (((الرجل الوطواط)))، إذ إن أفلام ((ديزني)) الناجحة القائمة على أبطال عالم ((مارفل)) الخارقين، ومن أبرزها: ((آيرون مان)) و((ثور)) و((بلاك بانثر)) و((فانتاستيك فور))، حجبت في السنوات الأخيرة جهود شركة ((وارنر براذرز)) للإنتاج، و((دي سي ستوديوز)). ولاحظ المحلل ديفيد أ.

غروس من شركة ((فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش)) المتخصصة أن ((+وارنر براذرز+ استثمرت الكثير من الجهد والمال في محاولة (...) تجديد استوديوهات +دي سي+. ويفترض أن تترجم هذه المبادرة من خلال فيلم ((سوبرمان)) الجديد.

وتولى هذه المهمة الشاقة كاتب السيناريو والمخرج جيمس غان، الذي لقيَ فيلمه ذو الأجزاء الثلاثة ((غارديانز أوف ذي غالاكسي)) Guardians of the Galaxy من ((مارفل)) استحسان محبي هذا النوع السينمائي، إلا أن طرح هذه النسخة الجديدة واجه من الأساس عقبات عدة، منها رد الفعل العدائي على تصريحات المخرج عن كون سوبرمان لاجئاً من مكان آخر، والموقف المشكك من محبي أفلام ((سوبرمان)) السابقة لزاك سنايدر.

ويؤدي الممثل الشاب الواعد ديفيد كورينسويت دور سوبرمان/كلارك كينت الجديد، وتروي القصة تعلم البطل تقبل هويته الفضائية، في موازاة سعيه لإيجاد مكانه في عالم البشر، ويتوقع أن تفوق إيرادات الفيلم مئة مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، بعد انطلاق عروضه في أمريكا الشمالية.