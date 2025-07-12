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النادي الثقافي العربي يحتضن فعاليات معرض "إضاءات"

النادي الثقافي العربي يحتضن فعاليات معرض "إضاءات"

2025-07-12 07:11:57
(MENAFN- Al-Bayan) احتضن النادي الثقافي العربي في الشارقة، أول من أمس، فعاليات معرض ((إضاءات)) للفنان فواز يونس، بحضور علي المغني، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعبيد سرور ومحمد القصاب من جمعية الشارقة للفنون التشكيلية، وعدد من الفنانين التشكيليين وجمهور الفن.

ضمّ المعرض، 34 لوحة فنية، وهي عبارة عن مجموعة من الأعمال الانطباعية تنوّعت بين مشاهد الطبيعة والحياة السورية وشواهد تاريخية، وأثر الحرب على المكان والإنسان.

واتسمت الأعمال بخصوصية واضحة، حيث يبرز التمايز اللوني عبر ألوان زاهية للتعبير عن الانطباعات التي يريد الفنان أن ينقلها إلى المتلقي، ما جعلها تحمل في طياتها حساً جمالياً شفافاً، وتدعونا لقراءة التفاصيل بعين القلب.

وتجدر الإشارة إلى أن فواز يونس، فنان تشكلي ومحامٍ حاصل على دبلوم التربية الفنية من جامعة حلب، ودرّس الفن التشكيلي لعدة سنوات قبل أن يتجه إلى المحاماة، حيث ظل يمارس الفن ويعرض لوحاته في عدة معارض شخصية ومشتركة.

وعلى مدى مسيرته الفنية الطويلة افتتن بالطبيعة وسحرها، وما تزخر به من خطوط وأشكال وحجوم وألوان، فكانت أعماله تجليات فنية بأساليب مختلفة لذلك الجمال والغنى الطبيعي، يحاول أن يبتكر لها لوحات تناسب المشاهد الطبيعية المختلفة التي تمر عليه، ولهذا يراوح بين الانطباعية والواقعية والتجريدية، لكن خصوصيته تبقى في اللون.

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