النادي الثقافي العربي يحتضن فعاليات معرض "إضاءات"

النادي الثقافي العربي يحتضن فعاليات معرض "إضاءات"
ضمّ المعرض، 34 لوحة فنية، وهي عبارة عن مجموعة من الأعمال الانطباعية تنوّعت بين مشاهد الطبيعة والحياة السورية وشواهد تاريخية، وأثر الحرب على المكان والإنسان.
واتسمت الأعمال بخصوصية واضحة، حيث يبرز التمايز اللوني عبر ألوان زاهية للتعبير عن الانطباعات التي يريد الفنان أن ينقلها إلى المتلقي، ما جعلها تحمل في طياتها حساً جمالياً شفافاً، وتدعونا لقراءة التفاصيل بعين القلب.
وتجدر الإشارة إلى أن فواز يونس، فنان تشكلي ومحامٍ حاصل على دبلوم التربية الفنية من جامعة حلب، ودرّس الفن التشكيلي لعدة سنوات قبل أن يتجه إلى المحاماة، حيث ظل يمارس الفن ويعرض لوحاته في عدة معارض شخصية ومشتركة.
وعلى مدى مسيرته الفنية الطويلة افتتن بالطبيعة وسحرها، وما تزخر به من خطوط وأشكال وحجوم وألوان، فكانت أعماله تجليات فنية بأساليب مختلفة لذلك الجمال والغنى الطبيعي، يحاول أن يبتكر لها لوحات تناسب المشاهد الطبيعية المختلفة التي تمر عليه، ولهذا يراوح بين الانطباعية والواقعية والتجريدية، لكن خصوصيته تبقى في اللون.
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