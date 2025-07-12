علاج "خارق" لسرطان الرئة

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علاج "خارق" لسرطان الرئة
(MENAFN- Al-Bayan) اكتشف باحثون أمريكيون طريقة فعالة لعلاج سرطانات الرئة، التي تعد من أخطر أنواع الأورام، وأكثرها انتشاراً، إذ نقل موقع ((روسيا اليوم)) عن مجلة ((آكس نانو))، أن باحثي جامعة ميسوري أجروا علماء دراسة لمعرفة سبل مكافحة مرض السرطان، وابتكروا جسيمات نانوية مصنوعة من الجيلاتين، قادرة على إيصال العلاج مباشرة إلى الورم، دون إحداث تدخل في عمل بروتيني L وFN14.
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