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علاج "خارق" لسرطان الرئة

علاج "خارق" لسرطان الرئة

2025-07-12 07:11:57
(MENAFN- Al-Bayan) اكتشف باحثون أمريكيون طريقة فعالة لعلاج سرطانات الرئة، التي تعد من أخطر أنواع الأورام، وأكثرها انتشاراً، إذ نقل موقع ((روسيا اليوم)) عن مجلة ((آكس نانو))، أن باحثي جامعة ميسوري أجروا علماء دراسة لمعرفة سبل مكافحة مرض السرطان، وابتكروا جسيمات نانوية مصنوعة من الجيلاتين، قادرة على إيصال العلاج مباشرة إلى الورم، دون إحداث تدخل في عمل بروتيني L وFN14.

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