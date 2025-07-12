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البشر أبدعوا أعمالاً فنية ضخمة قبل 9 آلاف عام

البشر أبدعوا أعمالاً فنية ضخمة قبل 9 آلاف عام

2025-07-12 07:11:56
(MENAFN- Al-Bayan) عثر علماء على هيكل غامض تحت بحيرة ميشيغان بأمريكا يعود تاريخه إلى حوالي 7000 ق.م، ويمثل عملاً فنياً حجارته ضخمة مرتبة، وبحذائه صخرة نقشت عليها صورة حيوان قال العلماء إنه، وطبقاً لـ((ديلي ميل))، ((ماستودون)) المنقرض منذ أكثر من 11000 عام.

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