البشر أبدعوا أعمالاً فنية ضخمة قبل 9 آلاف عام

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البشر أبدعوا أعمالاً فنية ضخمة قبل 9 آلاف عام
(MENAFN- Al-Bayan) عثر علماء على هيكل غامض تحت بحيرة ميشيغان بأمريكا يعود تاريخه إلى حوالي 7000 ق.م، ويمثل عملاً فنياً حجارته ضخمة مرتبة، وبحذائه صخرة نقشت عليها صورة حيوان قال العلماء إنه، وطبقاً لـ((ديلي ميل))، ((ماستودون)) المنقرض منذ أكثر من 11000 عام.
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