  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ألكاراز يواجه سينر في نهائي "ويمبلدون"

ألكاراز يواجه سينر في نهائي "ويمبلدون"

2025-07-12 07:11:55
(MENAFN- Al-Bayan) قال نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، إنه يتوقع مباراة نهائية مثيرة أخرى، وذلك بعدما تأهل لمواجهة الإيطالي يانيك سينر في نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، ونجح ألكاراز، حامل اللقب مرتين والذي يدافع عن لقبه، في الفوز على الأمريكي تايلور فريتز ليصل إلى ثالث نهائي له على التوالي في البطولة، ليضرب موعداً مع المصنف الأول عالمياً سينر في أول نهائي ويمبلدون يخوضه.

وكان نجما المنافسة في عالم التنس خلال العامين الماضيين، قد التقيا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ((رولان جاروس)) ونجح ألكاراز في الفوز بصعوبة.

MENAFN12072025000110011019ID1109792905

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث