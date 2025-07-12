ألكاراز يواجه سينر في نهائي "ويمبلدون"

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ألكاراز يواجه سينر في نهائي "ويمبلدون"
(MENAFN- Al-Bayan) قال نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، إنه يتوقع مباراة نهائية مثيرة أخرى، وذلك بعدما تأهل لمواجهة الإيطالي يانيك سينر في نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، ونجح ألكاراز، حامل اللقب مرتين والذي يدافع عن لقبه، في الفوز على الأمريكي تايلور فريتز ليصل إلى ثالث نهائي له على التوالي في البطولة، ليضرب موعداً مع المصنف الأول عالمياً سينر في أول نهائي ويمبلدون يخوضه.
وكان نجما المنافسة في عالم التنس خلال العامين الماضيين، قد التقيا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ((رولان جاروس)) ونجح ألكاراز في الفوز بصعوبة.
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