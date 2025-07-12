ألكاراز يواجه سينر في نهائي "ويمبلدون"

وكان نجما المنافسة في عالم التنس خلال العامين الماضيين، قد التقيا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ((رولان جاروس)) ونجح ألكاراز في الفوز بصعوبة.

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