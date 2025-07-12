بوغاتشار يستعيد صدارة الترتيب العام ويفوز بطواف فرنسا

MENAFN - Al-Bayan) استعاد السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات، صدارة الترتيب العام بعد فوزه بالمرحلة السابعة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، أمس، وكسب بوغاتشار حامل اللقب أربع ثوان عن فينغيغارد بعد حصوله على عشر ثوان كمكافأة مقابل ست للدنماركي.

وفي الترتيب العام، احتل البلجيكي ريمكو إيفينيبول المركز الثاني بعد حلوله سادساً في المرحلة بفارق ثانيتين.

وواصل النجم الفرنسي الصاعد كيفان فوكلان تألقه محتلاً المركز الثالث بفارق دقيقة و11 ثانية، بينما يحتل حامل اللقب مرتين فينغيغارد المركز الرابع بفارق دقيقة و17 ثانية.

تركزت مجريات السباق حول صعودين لجبل مور دي بريتاني، وهو تسلق يبلغ طوله 2 كلم، وهو تقليد في طواف فرنسا، وحل المتصدر السابق الهولندي ماثيو فان در بويل المركز الخامس بفارق دقيقة و29 ثانية بعد تراجعه في الصعود الأخير، في تكرار لسيناريو عام 2021 عندما تصدر ثم خسر أفضليته.

ومع عودة الطواف إلى بريتاني بعد أربعة أعوام، تميزت المرحلة بمواكبة جماهيرية كبيرة طوال المسار على الرغم من وصول درجة الحرارة إلى الثلاثين.