3 بطولات دولية لمنتخب القوة البدنية في أغسطس

3 بطولات دولية لمنتخب القوة البدنية في أغسطس
من جهته، كشف فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن أن الاستعدادات ستتواصل بشكل منتظم وفقاً لخطة فنية معتمدة بهدف تحقيق الإنجازات المميزة، كما سيتم خلالها تقييم النتائج التي تسفر عنها كل بطولة من الناحيتين السلبية لتفاديها والإيجابية لتعزيزها، مثمناً دعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ليواصل منتخب القوة البدنية تحقيقه للإنجازات الدولية.
وأكد فيصل الزعابي، أن المدرب المازمي من خيرة المدربين المواطنين وأن توليه مهمة تدريب المنتخب منذ عام ونصف العام، أسهمت في تطور الأداء، كما أنه لعب دوراً بارزاً في استكشاف المواهب المواطنة.
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