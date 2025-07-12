3 بطولات دولية لمنتخب القوة البدنية في أغسطس

MENAFN - Al-Bayan) دشن منتخب الإمارات للقوة البدنية تدريباته اليومية استعداداً لخوض منافسات ثلاث بطولات خلال الفترة المقبلة وذلك في قاعة ((ألفا)) الرياضية بالشارقة، بإشراف مدرب المنتخب الوطني المدرب المواطن عبدالله يعقوب المازمي ومشاركة 8 لاعبين في بطولة غرب آسيا والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 22 حتى 29 أغسطس المقبل وهم كل من: عيسى المرزوقي، وعبدالله الحمادي، ومنصور جابر، ومحمد الكعبي، وحمد محمد، وستانيسلاف زدروبيلكو، وجون اندوسو، وقال المازمي إن المنتخب سيخوض منافسات بطولتي آسيا والعالم خلال شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين.

من جهته، كشف فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن أن الاستعدادات ستتواصل بشكل منتظم وفقاً لخطة فنية معتمدة بهدف تحقيق الإنجازات المميزة، كما سيتم خلالها تقييم النتائج التي تسفر عنها كل بطولة من الناحيتين السلبية لتفاديها والإيجابية لتعزيزها، مثمناً دعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ليواصل منتخب القوة البدنية تحقيقه للإنجازات الدولية.

وأكد فيصل الزعابي، أن المدرب المازمي من خيرة المدربين المواطنين وأن توليه مهمة تدريب المنتخب منذ عام ونصف العام، أسهمت في تطور الأداء، كما أنه لعب دوراً بارزاً في استكشاف المواهب المواطنة.