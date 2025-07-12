"الباريسي" يبحث عن لقب جديد أمام "البلوز" في نهائي مونديال الأندية

MENAFN - Al-Bayan) يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي الملقب بـ((الباريسي)) عن تعزيز خزانته بلقب تاريخي آخر، بعد فوزه بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، عندما يلتقي تشيلسي الإنجليزي ((البلوز)) في نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم بنسختها الأولى، اليوم.

وتوجه فريق العاصمة الفرنسية إلى الولايات المتحدة بعد تتويجه بطلاً لأوروبا باكتساحه إنتر ميلان الإيطالي 5 - 0 في نهائي ميونيخ في أواخر مايو، قبل أن يظهر تفوقه الواضح خلال مجريات مونديال الأندية.

وبات الباريسيون الآن على مشارف تحقيق إنجاز استثنائي آخر، من خلال الظفر بجميع ألقاب المسابقات، التي خاضوها في موسم 2024 - 2025 الماراثوني، وإضافة لقب آخر مهم إلى جانب لقبيه المحلي والقاري.

ويعد سان جيرمان المرشح الأوفر حظاً في المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب ميتلايف، الذي يتسع لـ 82500 مشجع في نيوجرسي، التي من المرتقب أن يتابعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لكن تشيلسي يدخل أيضاً إلى المواجهة النهائية بمعنويات عالية، بعد موسم نجح فيه بإحراز لقب مسابقة كونفرنس ليغ، كما احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي ليحسم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين خسر سان جيرمان أمام بوتافوغو البرازيلي في دور المجموعات، تعرض أيضاً النادي اللندني للخسارة من الفريق البرازيلي الآخر فلامنغو، لكن بعد ذلك تمكن من إلحاق الهزيمة ببنفيكا البرتغالي، وفريقين برازيليين آخرين هما بالميراس وفلوميننسي، ليبلغ النهائي.

سجل المواجهات المباشرة لسان جيرمان أمام الأندية الإنجليزية في عام 2025 يجعل من مهمة تشيلسي صعبة جداً، إذ واجه النادي الفرنسي أربعة فرق من الدوري الممتاز في دوري الأبطال، وتغلب عليها جميعاً، من مانشستر سيتي وليفربول وصولاً إلى استون فيلا ثم أرسنال.

ومهما كانت نتيجة المباراة النهائية فإن البطولة شكلت نجاحاً كبيراً للفرق المشاركة من وجهة نظر مالية، حيث ضمن تشيلسي وسان جيرمان العودة إلى ديارهما بجائزة ضخمة تبلغ مئة مليون دولار، على أن تتوضح القيمة النهائية بعد النهائي، لكنها ستكون في شتى الأحوال في غاية الأهمية، وتحديداً لتشيلسي، الذي تعرض لغرامة كبيرة من الاتحاد الأوروبي لانتهاكه قواعده المالية.