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أحمد بن سعيد يستقبل وفد شباب الأهلي بطل الرباعية التاريخية

أحمد بن سعيد يستقبل وفد شباب الأهلي بطل الرباعية التاريخية

2025-07-12 07:11:54
(MENAFN- Al-Bayan) استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفد نادي شباب الأهلي، وذلك احتفاء بإنجازات الفريق الأول لكرة القدم، بعد تحقيقه الرباعية التاريخية، الفوز بكأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، ودرع سوبر إعمار، إضافة إلى درع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، وجرى الاستقبال بحضور الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، وجمعة المطروشي، مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في ((دييز)).

وضم وفد شباب الأهلي كلاً من الفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي، هشام القاسم عضو مجلس الإدارة، فهد الحساوي، عضو مجلس الإدارة، إضافة إلى اللاعبين جاستون سواريز ومؤنس دبور.

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