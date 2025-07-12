ببحر من العزيمة.. ضحى البشر تعانق الذهب في المغرب

MENAFN - Al-Bayan) من أعماق البحر إلى منصات التتويج، تواصل ضحى البشر، لاعبة منتخب الإمارات للشراع الحديث، رسم ملامح مسيرة رياضية صاعدة، تؤمن بالإصرار أساساً، وبالاستعداد طريقاً، وبأن كل موجة تحمل معها فرصة جديدة لاختبار الذات ومراكمة الخبرة.. ابنة الـ 21 عاماً أثبتت أن البحر لا يخيف من يعرف كيف يقرأ اتجاهاته، ولا يتردد من تعلم كيف يطوع الريح لصالحه.

وفي مشاركتها ببطولة المضيق الدولية، التي أقيمت خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الماضي، افتتحت ضحى البشر حضورها في صيف المنافسات الخارجية بالتتويج بالميدالية الذهبية عن فئة ((ILCA 6 – إناث))، في بطولة شهدت أجواء متقلبة ومنافسة قوية من بحارات المنطقة.. ولم تكتف ضحى بذلك، بل عززت إنجازها بعد أيام قليلة فقط، حين شاركت في بطولة داليا الدولية، التي نظمتها جمعية داليا للرياضات البحرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو 2025، ونجحت مرة أخرى في اعتلاء منصة التتويج ونيل ذهبية جديدة في الفئة ذاتها، مؤكدة جدارتها بالحضور القوي في المحافل الخارجية، وثبات مستواها في مواجهة الظروف والتحديات.

وجاء تحقيق ضحى البشر لميداليتين ذهبيتين في أسبوع واحد فقط، لترسخ مكانتها واحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في رياضة الشراع الإماراتية، ولتضع نفسها على طريق واضح نحو الأهداف الكبرى التي تسعى إليها، وفي مقدمتها التمثيل الأولمبي في لوس أنجلوس 2028.. ويتطلب مشوارها الكثير من العمل والاستمرارية، غير أن ضحى تثبت في كل مرة أنها مستعدة لخوض التحدي، ومؤهلة للذهاب بعيداً في المنافسات القارية والدولية.

وكشفت مشاركة ضحى في بطولة داليا تحديداً عن تطور ملحوظ في مستواها، من خلال قدرتها على التعامل مع الظروف الجوية الصعبة، وتجاوز التحديات الفنية والمناخية، وسط منافسة قوية وميدانية حقيقية تطلبت دقة وهدوءاً وتركيزاً ذهنياً عميقاً.

وفي تصريحات لـ((البيان))، قالت ضحى إن بطولة داليا كانت مختلفة، وإن البحر في المغرب له طبيعته الخاصة، والرياح كانت متغيرة وأقوى مما اعتادت عليه، وهو ما جعل المنافسة أكثر صعوبة، والتجربة أكثر فائدة، وأكدت أنها تعاملت مع هذه التحديات من خلال قراءة دقيقة للرياح، مع الانطلاقة القوية، والحفاظ على التركيز طوال السباقات، مشيرة إلى أن كل سباق كان بالنسبة لها فرصة للتعلم والتقدم خطوة نحو الفوز.

ولفتت إلى أن التحضير للبطولة شمل أيضاً التهيئة النفسية، قائلة: ((تدربت قبل البطولة في الموقع نفسه،

مما ساعدني على فهم الرياح والتيارات.

كما جهزت نفسي ذهنياً لتقبل أي تغيير والتصرف بسرعة))، ورغم الظروف الجوية المتقلبة، أظهرت ضحى ثباتاً واضحاً طوال أيام المنافسة، حيث قالت: ((اعتمدت على التركيز الذهني الكامل والقراءة السريعة للظروف المتغيرة، مما ساعدني على اتخاذ قرارات دقيقة والحفاظ على الصدارة)).

خبرات

وأضافت تجربة بطولة داليا الكثير إلى رصيد ضحى من الخبرات، حيث شكلت بالنسبة لها محطة مهمة على المستويين الفني والذهني، ومجالاً مفتوحاً لاختبار الذات في بيئة تنافسية مختلفة.

ولخصت مكاسبها من هذه المشاركة بقولها: ((تعلمت أهمية التركيز والمرونة في اتخاذ القرار، وأن الثبات تحت الضغط يصنع الفرق.. كل تجربة تضيف لي وتزيد من جاهزيتي للمستقبل)).

أما عن المرحلة المقبلة، فأكدت ضحى أن العمل لا يتوقف، وأن طموحاتها تمتد إلى ما هو أبعد من منصات التتويج الإقليمية، قائلةً: ((أستعد حالياً لمعسكرات خارج الدولة وبطولات دولية بإذن الله، والطموح ما زال أكبر)).

ويعد هذا الإنجاز امتداداً لتألق ضحى في المحافل الخارجية، ورسالة واضحة على نضوجها الفني والذهني، وجديتها في تمثيل الإمارات بأفضل صورة ممكنة في البطولات الإقليمية والدولية، خصوصاً مع اقتراب المحطات الكبرى في المواسم المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى الأولمبياد، التي تتطلب مستوى ثابتاً، وخبرة متراكمة، واستعداداً ذهنياً متكاملاً، وهي عناصر باتت حاضرة بوضوح في شخصية ضحى داخل البحر.