"الذيبة" و"الشارد" يتألقان في مهرجان العين للهجن

MENAFN - Al-Bayan) تواصلت صباح أمس فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن لليوم الثامن على التوالي، حيث شهد ميدان الروضة بمنطقة العين إقامة 20 شوطاً ضمن منافسات فئة ((الثنايا)) لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كيلومترات.

وتألقت ((الذيبة)) لمالكها علي سالم المنصوري في الشوط الأول المخصص للثنايا الأبكار، محققة المركز الأول بزمن قدره 6:14:40 دقائق، لتسجل أفضل توقيت في الأشواط العشرين.

وتمكن ((الشارد)) لسعيد حمد بن محمد حميد الجنيبي من انتزاع ناموس الشوط الثاني لفئة القعدان بزمن قدره 6:18:38 دقائق، بينما فازت ((فخر)) لمسلم الرملي بن محمد العامري بالشوط الثالث بزمن 6:29:15 دقائق.

وحلت ((هوشة)) لمحمد سالمين بن مبارك العامري في المركز الأول بالشوط الرابع بزمن 6:23:02 دقائق، في حين أحرز ((صايب)) لسهيل عبيد عبدالله بن يميع السبوسي لقب الشوط الخامس بزمن 6:16:68 دقائق.

وجاءت نتائج الأشواط من السادس وحتى العاشر كالتالي: ((إعلان)) لحمد محمد بن سهيل العامري، و((عوايد)) لفهد سيف بن حمود الدرعي، و((الشارد)) لسهيل عبيد عبدالله السبوسي، و((جود)) للغفيق الصغير بن عبدالله المالكي، و((مشغلة)) لمطر راشد علي بن مفتاح الشامسي.

أما نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين، فقد أسفرت عن فوز كل من: ((الذيب)) لعبدالله خميس بن محمد عمر الشامسي، و((خصخصة)) لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي، و((مشهورة)) لحمد عبدالله بن خزام العامري، و((مبشر)) لبرقش طبازة الدود العامري، و((العبور)) للغبشي سهيل الشريفي، و((زعفران)) لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي، و((مراسيل)) لهيثم سالم بن حمد علي المسلمي، و((السيف)) لسالم حمد بن سالم أبو شقلة المري، و((حفلة)) لسعيد الدليلة لويع العامري، و((شاهين)) للدحبة حمد الدليلة لويع العامري.