ثلاثية لخيول الإمارات في ختام مهرجان "جولاي كب"

MENAFN - Al-Bayan) حققت خيول الإمارات ثلاثية في ختام مهرجان ((جولاي كب)) الإنجليزي الذي أقيم على مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة منها ثنائية لخيول جودلفين جاءت عن طريق ((فيفث كولم)) و((سابا ديزرت))، إضافة إلى فوز ((مور ثندر)) لسعيد سهيل، فيما فجرت ((نو هالف ميجورز)) مفاجأة في السباق الرئيسي ((البسطي إكوي وورلد دبي جولاي كب ستيكس)) بعد أن ظفرت باللقب وسط مشاركة قوية من نخبة الخيول، وبحضور جماهيري بلغ نحو 15 ألف شخص.

وحقق ((سابا ديزرت)) فوزاً ثميناً لجودلفين بعد إحرازه لقب سباق ((سوبر ليتف ستيكس)) من الفئة الثانية لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.26.30 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن ((إيطالي)) بقيادة ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

وانتزع ((فيفث كولم)) بشعار جودلفين لقب سباق ((مايل هانديكاب ستيكس)) لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف جون وثادي جوسدن مسجلاً زمناً قدره 1.39.29 دقيقة بفارق رقبة عن ((بيدوين برينس)).

الشوط الرئيسي

ونجحت ((نو هالف ميجورز)) في حصد لقب السباق الرئيسي ((البسطي إكوي وورلد دبي جولاي كب ستيكس)) لمسافة 1200 متر من الفئة الأولى والبالغ إجمالي جوائزه أكثر من مليون ونصف المليون درهم، وذلك بقيادة الفارس نيل كالين مسجلة زمناً قدره 1.11.18 دقائق بعد منافسة قوية بفارق رقبة عن ((بيغ موجو)) بقيادة توم ماركواند وإشراف مايكل أبلبي.

وقام لاحج البسطي بتتويج الفائزين بالشوط الرئيسي بحضور جمهور غفير من محبي سباقات الخيل.

ودشن ((مور ثندر)) لسعيد سهيل انتصارات خيول الإمارات بعد فوزه بلقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر((هانديكاب)) بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 1.24.75 دقيقة بعد صراع مثير بفارق أنف عن ((آلتو)) بقيادة جو ليفي.

وأعرب المدرب ريتشارد هيوز عن سعادته بالفوز بلقب السباق الرئيسي وأكد لـ((البيان))، أنه كان واثقاً من قدرات البطلة ((نو هالف ميجورز))، مشيراً إلى أن الفرحة جاءت مضاعفة في ختام مهرجان ((جولاي كب)) بعد إحراز أهم ألقاب الحفل لاسيما وأنه تربطه علاقة مميزة وقديمة مع مليح البسطي الراعي للشوط الرئيسي الذي فاز به واختتم ريتشارد قائلاً: ((الهدف القادم للبطلة المشاركة في سباق من الفئة الأولى على مضمار هايدوك شهر سبتمبر المقبل)).