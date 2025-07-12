المرونة في السياسة.. الصين مثالاً

MENAFN - Al-Bayan) أهم ما في النبأ الذي أذاعته وكالة بلومبرغ مؤخراً عن الصين أنه يقول، إن الدول التي تخاطب المستقبل لا بد أن تنتهج سياسة مرنة في حاضرها، وألا تجد حرجاً في العودة عن سياسة تبين لها أنها ليست السياسة الواجبة.

الوكالة نقلت عن مسؤول صيني أن الحكومة في بلاده تفكر بجدية في صرف حافز مادي للأُسر، التي تنجب أكثر.

سبحان الله، ففي سنوات سابقة وحتى 2016 كانت الأسرة الصينية، التي تنجب أكثر من طفلين تتلقى تحذيراً من الحكومة، وكان التحذير يقول، إن كل طفل فيما بعد الطفلين لا علاقة للحكومة به على مستوى الخدمات العامة، وإنه سيكون محروماً من هذه الخدمات المدعومة منها كالتعليم والصحة، وإنه إذا مرض مثلاً فسوف يكون عليه أن يتلقى العلاج على حسابه وكذلك الأمر في التعليم!

لقد دار الزمان دورته وجئنا إلى 2025، لتعلن الحكومة حسب ما أذاعت الوكالة، أن كل طفل مولود بعد الأول من يناير ستحصل أسرته على 500 دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات!

ولكن السؤال هو: لماذا تفكر الحكومة في بكين بهذه الطريقة؟ وهل السبب هو تراجع عدد السكان، أم ماذا على وجه التحديد؟

سوف يتبين لنا أن إحصاءات المواليد في 2024 كشفت عن أن العدد يمثل نصف عدد المواليد في 2016، أي السنة نفسها التي تحللت فيها الصين من سياستها السكانية الشهيرة.

إننا نذكر أن تلك السياسة السكانية فرضت في البداية طفلاً واحداً، ثم رفعت العدد لاحقاً إلى طفلين، ثم ألغت تلك السياسة تماماً، وأصبح في مقدور كل أسرة أن تنجب ما تحب من الأطفال.

الغريب أن الأسرة الصينية لم تستجب، وفضلت الإقلال من عدد الأطفال طوعياً، وكأن القانون القديم لا يزال سارياً يعمل.

وقد كانت النتيجة المباشرة لسياسة ضبط عدد السكان الصينيين أن الصين التي كانت أعلى دول العالم سكاناً قد أخذت خطوة إلى الوراء في هذا التصنيف وتقدمت عليها الهند، كان ذلك في أبريل 2023، ومن يومها فقد الصينيون هذه الميزة، إذا جاز لنا أن نعتبر الزيادة السكانية في حد ذاتها ميزة تزهو بها الدولة بين الدول، فهناك دول ترى أي زيادة تمثل عبئاً تحاول التخلص منه بأي طريقة.

غير أن حصيلة أخرى غير مباشرة للسياسة السكانية، التي أقلع عنها الصينيون في 2016 كانت في انتظار الحكومة الصينية.

هذه الحصيلة تمثلت في تراجع عدد من هم في سن العمل، لا عدد السكان في الإجمال، وكان ذلك ما أزعج الحكومة أشد الإزعاج ولا يزال يؤرقها، لأن الصين اشتهرت بين الدول بضخامة الأيدي العاملة لديها، وبقدرات تتميز بها هذه الأيدي العاملة عند المقارنة بينها وبين سواها، فإذا فقدت حكومة الرئيس شي جيبينج في بكين هذه الميزة فإنها تفقد الكثير جداً بين الحكومات.

إننا نعرف أن الصين إلى سنوات قليلة مضت كانت هي الاقتصاد الثالث عالمياً، وكانت تستقر اقتصادياً في مرتبة ثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبعد اليابان، ولكنها بسبب حجم ما تنتجه تقدمت على اليابان، وجلست وراء الولايات المتحدة، بل وصارت تطمح في أن تجلس في مقعد الاقتصاد الأول في العالم، وهي لم تتقدم على اليابان في السابق، ولا فكرت في التقدم على الولايات المتحدة في اللاحق، إلا عن أرضية ثابتة تتجسد في الأيدي العاملة لديها عدداً وكيفاً.

ولا مشكلة في الكيف عندها، لأن العامل الصيني الذي كان يعمل بمهارة عالية في الأمس سيظل في الأغلب يعمل بالمهارة ذاتها في الغد، وربما يعمل بمهارة أعلى بحكم التطور في المهارات نفسها، ولكن الإشكال يظل في العدد، لأن حاصل جمع ما ينتجه خمسة عمال مهرة، يقل بالضرورة عن حاصل جمع ما ينتجه ستة من العمال المهرة أيضاً، وبالتالي ينعكس هذا عن الناتج المحلي الإجمالي، وتصبح الصين غير مستقرة في مقعدها الثاني وراء المقعد الأمريكي.

هذا هو ما جعلها تفكر سريعاً، ثم تقرر سريعاً أيضاً، وهذا ما جعلها تحسبها بينها وبين نفسها، فتكتشف أن تقديم 500 دولار لكل طفل يولد بدءاً من الأول من يناير في هذه السنة قد يشكل عبئاً اقتصادياً عليها، غير أن تراجع أعداد الأيدي العاملة، أو عدد من هم في سن العمل يظل عبئاً أكبر لا تحتمله البلاد على المدى البعيد.