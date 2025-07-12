حروب بلا نهايات حاسمة

MENAFN - Al-Bayan) العديد من الحروب في السنوات والعقود الأخيرة لم تعد تعرف نهايات حاسمة إلا فيما ندر.

لم نعد نرى الحروب والمعارك والصراعات التي تنتهي بالضرب القاضية بل بالنقاط.

وفي بعض المرات فإن كل أطراف الصراع يعلنون أنهم انتصروا بما يجعل غالبية المتابعين والمشاهدين ‏وحتى الأنصار يصابون بالاندهاش والحيرة والارتباك.

‏الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، والتي استمرت 12 يوماً، لم تكن استثناءً، بل تأكيد لظاهرة الحروب المفتوحة.

‏ربما هناك معارك قليلة هي التي انتهت بصورة حاسمة وغير قابلة للشك والجدل مثل إخراج قوات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من الكويت في يناير 1991، ثم هزيمة وإسقاط نظامه على يد القوات الأمريكية والبريطانية في مارس 2003.

‏البعض يرى أن غزو القوات الأمريكية لأفغانستان في خريف 2001 بعد حادثة برجي التجارة في نيويورك في 11 سبتمبر 2001 كانت نصراً مبيناً، لكن ورغم فارق الإمكانيات المهول بين الجانبين ورغم الدمار الذي سببته القوات الأمريكية هناك، فإنها في نهاية الأمر انسحبت بطريقة مهينة من أفغانستان في بدايات عهد الرئيس السابق جو بايدن في أغسطس 2021. ‏

البعض يعتبر هذا الخروج المهين شبيهاً بخروج القوات الأمريكية من فيتنام مطلع السبعينات من القرن الماضي، بعد سنوات الوحل في حرب تركت جروحاً غائرة في غالبية المجتمع الأمريكي.

‏في 12 يوليو 2006 اندلعت الحرب الدامية بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله في جنوب لبنان واستمرت 34 يوماً، وانتهت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1701 وهو القرار الذي لا يزال يثير الجدل حتى الآن وكل طرف يفسره بطريقته الخاصة، ‏حزب الله اعتبر نفسه منتصراً انتصاراً ساحقاً لأنه أجبر إسرائيل على الانسحاب، والأخيرة تقول إنها انتصرت ودمرت جنوب لبنان تقريباً.. لكن النتيجة السياسية أن شوكة حزب الله صارت أقوى في لبنان بعد هذه المواجهة بصورة لافتة، وصار اللاعب الرئيسي في المشهد اللبناني قبل أن يتلقى ضربة موجعة في الحرب الأخيرة.

‏وحينما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بعد الانقلاب على السلطة الفلسطينية في عام 2007، دخلت في مواجهات متعددة مع الجيش الإسرائيلي طوال السنوات الماضية، ورغم الضربات المؤلمة التي تلقتها إلا أنها تعتبر مجرد بقائها انتصاراً لها.. ‏لكن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، جعلت إسرائيل تشن أكثر هجماتها وحشية على غزة، وحولتها إلى مكان غير صالح للحياة لسنوات طويلة.

وهو ما يعني أن هذه المعركة انتهت بصورة حاسمة إلى حد كبير، رغم أن بعض أنصار حركة حماس يعتبرون أن مجرد عدم استسلامها حتى الآن يعتبر نصراً.

‏الأمر نفسه ينطبق على الضربات النوعية التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله في معظم أنحاء لبنان وليس الجنوب فقط.

أداء الحزب العسكري ظل قوياً لمدة 11 شهراً، إلى أن تمكن الجيش الإسرائيلي وأجهزته الاستخباراتية من تنفيذ عملية البيجر في 17 سبتمبر الماضي، ثم اغتال زعيم حزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي ومعه عدد كبير من قادة وكوادر الحزب.

‏هذه العمليات قلبت المعادلة ورغم وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، فإن إسرائيل تشن عمليات عسكرية طوال الوقت ضد قواعد الحزب ومقاتليه بدون قدرة الأخير على الرد لأسباب كثيرة.

وإذا كان البعض يعتقد أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في 9 ديسمبر من العام الماضي نهاية للصراع، إلا أن بعض المراقبين يؤكدون أن الوضع لا يزال شديد السيولة، فحركة داعش لا تزال تنفذ عمليات إرهابية كما حدث في تفجير إحدى الكنائس مؤخراً، والقوى المحسوبة على النظام السابق لم ترفع الراية البيضاء حتى الآن، وإسرائيل هي الرابح الأكبر بعد تركيا، حيث تمكنت من احتلال أراضٍ جديدة إضافة لهضبة الجولان.

المبدأ نفسه ينطبق على الوضع في ليبيا، فالطرفان ربما قبلا حتى إشعار آخر بنتيجة التعادل بعد مواجهات عنيفة منذ سقوط نظام معمر القذافي. وبالتالي فلا يوجد طرف يستطيع القول إنه حقق انتصاراً ساحقاً. ‏

الأمر ذاته يتكرر في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل 2023 وكل طرف يعلن أنه حسم الأمر وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.

نعود إلى ما بدأنا به ونشير إلى أنه وفي الحرب الأخيرة، فإن إسرائيل تقول إنها دمرت المنشآت النووية الإيرانية ومعظم منظومات الدفاع الجوي ومخازن الصواريخ البالستية، ‏وقتلت عدداً كبيراً من قادة الجيش وعلماء البرنامج النووي الإيراني.

المنطق نفسه تقوله الولايات المتحدة الأمريكية التي شاركت في اللحظات الأخيرة بإلقاء القنابل الخارقة للتحصينات على موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم.

أما إيران فتقول إنها ردت على إسرائيل في عمقها واستهدفت العديد من المواقع والمنشآت الحيوية والعسكرية، واستمرت صواريخها تصل إلى قلب إسرائيل حتى اللحظة الأخيرة قبل وقف إطلاق النار.

عموما تعلمنا دروس التاريخ أن حسم المعارك والحروب العسكرية لا يكون بعدد القتلي والمصابين أو البيوت والمنشآت المدمرة لكن بالنتائج السياسية التي تتحقق وتتجسد على الأرض، ونحن في انتظار ذلك حتى نرى من الذي انتصر ومن الذي انهزم؟