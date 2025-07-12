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المنتخب الوطني للسيدات يلتقي نظيره السنغافوري غدا

المنتخب الوطني للسيدات يلتقي نظيره السنغافوري غدا

2025-07-12 06:03:14
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تموز (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، نظيره السنغافوري عند السابعة من مساء يوم غد الأحد، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المقامة في عمان.
وتعتبر هذه المباراة هي الثانية للمنتخب الوطني النسوي الذي حقق الفوز في المباراة الأولى على نظيره اللبناني بنتيجة 4-0.
‏‎ويلتقي المنتخب الوطني النسوي يوم غد نظيره السنغافوري قبل أن يلتقي مع منتخب بوتان يوم 16 الحالي، قبل أن يختتم مشاركته بلقاء نظيره الإيراني يوم 19 الحالي، حيث تقام جميع مباريات المنتخب عند السابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.
‏‎وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، إلى جانب مجموعتين تضم كل منهما 5 منتخبات، على أن يتأهل أبطال المجموعات الـ 8 إلى بطولة كأس آسيا للسيدات – أستراليا 2026.

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