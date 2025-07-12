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المنتخب الوطني للسيدات يلتقي نظيره السنغافوري غدا
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 12 تموز (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، نظيره السنغافوري عند السابعة من مساء يوم غد الأحد، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المقامة في عمان.
وتعتبر هذه المباراة هي الثانية للمنتخب الوطني النسوي الذي حقق الفوز في المباراة الأولى على نظيره اللبناني بنتيجة 4-0.
ويلتقي المنتخب الوطني النسوي يوم غد نظيره السنغافوري قبل أن يلتقي مع منتخب بوتان يوم 16 الحالي، قبل أن يختتم مشاركته بلقاء نظيره الإيراني يوم 19 الحالي، حيث تقام جميع مباريات المنتخب عند السابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، إلى جانب مجموعتين تضم كل منهما 5 منتخبات، على أن يتأهل أبطال المجموعات الـ 8 إلى بطولة كأس آسيا للسيدات – أستراليا 2026.
وتعتبر هذه المباراة هي الثانية للمنتخب الوطني النسوي الذي حقق الفوز في المباراة الأولى على نظيره اللبناني بنتيجة 4-0.
ويلتقي المنتخب الوطني النسوي يوم غد نظيره السنغافوري قبل أن يلتقي مع منتخب بوتان يوم 16 الحالي، قبل أن يختتم مشاركته بلقاء نظيره الإيراني يوم 19 الحالي، حيث تقام جميع مباريات المنتخب عند السابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، إلى جانب مجموعتين تضم كل منهما 5 منتخبات، على أن يتأهل أبطال المجموعات الـ 8 إلى بطولة كأس آسيا للسيدات – أستراليا 2026.
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