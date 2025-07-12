اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تموز (بترا) - وقّعت مديرية الأمن العام ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) "ترتيبات عمل" تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأردن في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.وتمثل الترتيبات إطارًا قانونيًا منظمًا للتعاون وتبادل الخبرات بين يوروبول والجهات الأردنية المختصة بإنفاذ القانون، وستُمكّن هذه الترتيبات الجانبين من العمل على مجالات تهريب المهاجرين، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة النارية.وتشمل الترتيبات إمكانية تبادل الخبرات المتخصصة، والمشاركة في الأنشطة التدريبية، إلى جانب تقديم المشورة والدعم في التحقيقات الجنائية الفردية.واستنادًا إلى هذه الترتيبات، ستقوم مديرية الأمن العام بتعيين نقطة اتصال وطنية لتسهيل التعاون بين يوروبول والجهات الأردنية المعنية بإنفاذ القانون، كما تتيح الترتيبات إمكانية تعيين ضابط ارتباط لدى يوروبول، لينضم إلى شبكة مكاتب الاتصال التي تضم سلطات إنفاذ القانون من أكثر من 50 دولة.ومع دخول هذه الترتيبات حيز التنفيذ، سيُعزّز الاتحاد الأوروبي والأردن مستوى تعاونهما في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، ما يعزز من تعاون يوروبول مع شريك رئيسي آخر في منطقة الشرق الأوسط.وقالت كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لوكالة يوروبول إن توقيع هذه الترتيبات تمثل خطوة محورية في جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات والجريمة التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء، والأردن.