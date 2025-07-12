فريق عمان FC يتصدر ترتيب دوري الناشئات بعد الجولة الثالثة

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فريق عمان FC يتصدر ترتيب دوري الناشئات بعد الجولة الثالثة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 12 تموز (بترا) - اختتمت مساء أمس الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من الدوري النسوي للناشئات تحت سن 14 لكرة القدم، لموسم 2025، التي تقام منافساتها على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وشهدت الجولة الثانية من البطولة تفوق نشمي الجنوب على أبطال الساحة الخضراء 1-0، والأهلي على نشامى المستقبل 2-1، والاتحاد على المدرسة الانجليزية الحديثة 3-0، وعمان FC على الكلية الرياضي 18-0، والنصر على الأرثوذكسي 1-0، فيما تعادل الاستقلال مع الحسين 1-1.
وتصدر عمان FC جدول ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الاتحاد، يليهما الحسين 7، ثم المدرسة الانجليزية الحديثة والأهلي ونشامى المستقبل 6، النصر والأرثوذكسي ونشمي الجنوب 3، الاستقلال 1، أبطال الساحة الخضراء والكلية الرياضي (دون نقاط).
وتنطلق منافسات الجولة الرابعة، عند الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، بمواجهة أبطال الساحة الخضراء مع الكلية الرياضي، والأرثوذكسي مع الاتحاد، والمدرسة الانجليزية الحديثة مع نشمي الجنوب، والأهلي مع الاستقلال بذات التوقيت، على أن يلتقي الحسين مع عمان FC، ونشامى المستقبل مع النصر عند السابعة مساء، على ملاعب البولو.
وشهدت الجولة الثانية من البطولة تفوق نشمي الجنوب على أبطال الساحة الخضراء 1-0، والأهلي على نشامى المستقبل 2-1، والاتحاد على المدرسة الانجليزية الحديثة 3-0، وعمان FC على الكلية الرياضي 18-0، والنصر على الأرثوذكسي 1-0، فيما تعادل الاستقلال مع الحسين 1-1.
وتصدر عمان FC جدول ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الاتحاد، يليهما الحسين 7، ثم المدرسة الانجليزية الحديثة والأهلي ونشامى المستقبل 6، النصر والأرثوذكسي ونشمي الجنوب 3، الاستقلال 1، أبطال الساحة الخضراء والكلية الرياضي (دون نقاط).
وتنطلق منافسات الجولة الرابعة، عند الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، بمواجهة أبطال الساحة الخضراء مع الكلية الرياضي، والأرثوذكسي مع الاتحاد، والمدرسة الانجليزية الحديثة مع نشمي الجنوب، والأهلي مع الاستقلال بذات التوقيت، على أن يلتقي الحسين مع عمان FC، ونشامى المستقبل مع النصر عند السابعة مساء، على ملاعب البولو.
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