فريق عمان FC يتصدر ترتيب دوري الناشئات بعد الجولة الثالثة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تموز (بترا) - اختتمت مساء أمس الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من الدوري النسوي للناشئات تحت سن 14 لكرة القدم، لموسم 2025، التي تقام منافساتها على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.وشهدت الجولة الثانية من البطولة تفوق نشمي الجنوب على أبطال الساحة الخضراء 1-0، والأهلي على نشامى المستقبل 2-1، والاتحاد على المدرسة الانجليزية الحديثة 3-0، وعمان FC على الكلية الرياضي 18-0، والنصر على الأرثوذكسي 1-0، فيما تعادل الاستقلال مع الحسين 1-1.وتصدر عمان FC جدول ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الاتحاد، يليهما الحسين 7، ثم المدرسة الانجليزية الحديثة والأهلي ونشامى المستقبل 6، النصر والأرثوذكسي ونشمي الجنوب 3، الاستقلال 1، أبطال الساحة الخضراء والكلية الرياضي (دون نقاط).وتنطلق منافسات الجولة الرابعة، عند الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، بمواجهة أبطال الساحة الخضراء مع الكلية الرياضي، والأرثوذكسي مع الاتحاد، والمدرسة الانجليزية الحديثة مع نشمي الجنوب، والأهلي مع الاستقلال بذات التوقيت، على أن يلتقي الحسين مع عمان FC، ونشامى المستقبل مع النصر عند السابعة مساء، على ملاعب البولو.