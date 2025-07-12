رسوم ترامب تقفز بالإيرادات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات جمركية تتجاوز 100 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك لأول مرة على الإطلاق، بدعم الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بحسب البيان الشهري للميزانية الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت إيرادات الجمارك لشهر يونيو المنصرم وحده نحو 27 مليار دولار، ليصل إجمالي الإيرادات منذ بداية العام المالي إلى 113 مليار دولار. كما أظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات الحكومة الفيدرالية خلال يونيو ارتفع بنحو 13% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

سجلت الميزانية الفيدرالية فائضاً قدره 27 مليار دولار في يونيو، مقابل عجز بلغ 71 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، فقد بلغ العجز التراكمي 1.34 تريليون دولار. قال أحد مسؤولي الوزارة للصحافيين إن العجز بعد تعديل الفروقات الزمنية للتوقيت بين السنوات تقلص 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إيرادات الرسوم الجمركية

جاءت هذه القفزة في الإيرادات الجمركية نتيجة سلسلة من الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على منتجات متعددة وشركاء تجاريين مختلفين، في إطار سعيه إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتصحيح الاختلالات التجارية.

كما استخدمت الإدارة الأمريكية هذه الرسوم كورقة ضغط لفرض مطالب على دول عدة. ومع ذلك، تبقى وتيرة الإيرادات من هذه الرسوم غير واضحة بسبب فترات التعليق المؤقت أو التعديلات التي تجرى على نسب التعرفة. فعلى سبيل المثال، تراجعت الرسوم المفروضة على البضائع الصينية من 145% بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.

وفي المقابل، هدد ترامب بفرض رسوم أعلى على المعادن وعلى واردات من دول متعددة. ففي الخميس الماضي، أرسل الرئيس خطاباً إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن فيه أن بعض البضائع الكندية ستخضع لرسوم جمركية 35% بدءاً من الأول من أغسطس المقبل.

ترامب منفتح على المفاوضات

يأتي ذلك بعد فرض رسوم بنسبة 50% على البضائع البرازيلية و25% على الواردات اليابانية، بينما أكد ترامب أن إدارته ما زالت منفتحة على مزيد من المفاوضات. تضيف الطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية المزيد من الغموض حول حجم الإيرادات المتوقعة على المدى الطويل.

وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تجمع ((أكثر بكثير)) من 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية بحلول نهاية العام الحالي.

وتشمل البيانات الشركات التي يبلغ دينها العام وأصولها أو التزاماتها مليوني دولار على الأقل، أو الشركات الخاصة التي تبلغ أصولها أو التزاماتها 10 ملايين دولار على الأقل وقت تقديم الطلب.