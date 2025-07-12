52 فريقا يشاركون في منافسات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم

خبرني - أعلن اتحاد كرة القدم، مشاركة 52 فريقا في منافسات بطولة دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 12 مجموعة حسب التوزيع الجغرافي للفرق المشاركة في البطولة.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل 8 فرق تحصل على المركز الثالث ليصبح عدد الفرق المتأهلة للدور الثاني (32) فريقا.

وتقام مباريات دور الـ 32 ودور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تلعب باقي الأدوار بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهابا وإيابا، وعلى أن تصعد الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

وتم توزيع الفرق على 12 مجموعة وفق القرعة التي جرت الخميس الماضي، حيث جاء التوزيع على النحو التالي:

المجموعة الأولى: شباب الضليل، مخيم السخنة، البادية، أرض العز.

المجموعة الثانية: رؤى المستقبل، الجبل، شباب صروت، مخيم حطين.

المجموعة الثالثة: الاتحاد، مرج الحمام، شباب لب، الجبيهة.

المجموعة الرابعة: فرسان الأردن، أولمبيا عمان، شباب نزال، المجد.

المجموعة الخامسة: أبو علندا، الموقر، الهاشمي الشمالي، ام البساتين، طارق.

المجموعة السادسة: شباب حوران، بيت راس، المغير، خرجا.

المجموعة السابعة: الحصن، شباب النعيمة، أكاديمية الزرنوجي، يرموك الشونة.

المجموعة الثامنة: حريما، المزار الشمالي، كفرجايز، ملكا.

المجموعة التاسعة: شباب حوارة، الشيخ حسين، حكما، وادي الريان.

المجموعة العاشرة: رحاب، الدجنية، خيرات الشمال، اتحاد مغير السرحان، الرشيد، أم السرب.

المجموعة الحادية عشرة: الخليج، اتحاد أبناء العقبة، أبطال الاستحواذ، غور الصافي.

المجموعة الثانية عشرة: اتحاد جرش، كفرنجة، دير علا، الرشايدة، عنجرة.



MENAFN12072025000151011027ID1109791642