إنريكي: نجاح باريس سان جيرمان يكمن في روح الفريق

MENAFN - Al-Bayan) أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أمس الجمعة أن مفتاح طفرة فريقه يكمن في الروح الجماعية وليس الاعتماد على التألق الفردي، إذ يستعد بطل فرنسا وأوروبا لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم غداً الأحد.

ويسعى الفريق الباريسي، الذي تعززت معنوياته بانتصاره التاريخي في دوري أبطال أوروبا قبل أكثر من شهر، للفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وأشرف لويس إنريكي على تحول كبير في باريس سان جيرمان بعدما استبدل النجوم المغادرين نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي بفريق ديناميكي وشاب يجسد فلسفته الكروية الشاملة.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، قلل المدرب الإسباني من أهمية التلميحات حول كونه الشخصية المركزية في الفريق، وأشاد بدلا من ذلك بالتزام اللاعبين بتحقيق هدف مشترك.

وقال لويس إنريكي "لست نجما... أنا أحب عملي. أستمتع بمسيرتي المهنية، خاصة في الأوقات الصعبة. عندما لا تسير الأمور على ما يرام، أشعر بتحسن.

"من الجيد أن تسير الأمور على ما يرام، لأن أفضل ما في الفوز هو إسعاد جماهيرنا. كنت أفضل بكثير عندما تعرضت للنقد مقارنة بتلقي الثناء".

وألمح لويس إنريكي، الذي قاد برشلونة سابقا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى أن هذا الموسم قد يكون بين الأفضل في مسيرته التدريبية لكنه أكد أن النجاح لن يتحدد إلا بعد نهائي الغد.

وقال "ربما يكون هذا أفضل موسم في مسيرتي التدريبية. لكن لا يزال أمامنا نهائي للفوز به. عندما نفوز سنتحدث عنه".

وسلط المدرب الإسباني الضوء أيضا على الطبيعة المتقلبة لكرة القدم، وضرب المثل بمعاناة مانشستر سيتي الأخيرة كقصة تحذيرية.

وأوضح "رأينا مانشستر سيتي، على سبيل المثال. فازوا بكل شيء العام الماضي ثم خسروا عشر مباريات. بيب جوارديولا لا يزال أفضل مدرب في العالم، ولا يزالون ينتقدونه بشكل كبير. لذلك أفضل النقد على المديح لأنه يجعلك تشعر بالتواضع، إنه الواقع".

وجدد لويس إنريكي رؤيته لنهج يضع الفريق في المقام الأول، قائلا "يجب أن نكون فريقا يضم أحد عشر نجما وليس نجما واحدا أو اثنين فقط. ولا حتى أحد عشر ربما 13 أو 15 نجما... النجم الحقيقي يجب أن يكون الفريق بالكامل. هذا ما يجسده نادينا. سنخسر مجددا قريبا بالتأكيد. نريد نجوما لكن في خدمة الفريق".

ومن المتوقع أن تكون مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي مثيرة، إذ يتنافس الفريقان على إضافة لقب دولي ثمين إلى سجلهما. ويسعى الفريق الباريسي لاختتام عامه الحافل بالألقاب برفع كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.