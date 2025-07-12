فرنانديز لاعب تشيلسي يحذر من الحرارة الخطيرة في كأس العالم للأندية

MENAFN - Al-Bayan) قال إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي إن درجات الحرارة المرتفعة خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة جعلته يشعر بالدوار، ووصف اللعب في هذه الأجواء "بالخطير".

وقدمت كأس العالم الافتتاحية للأندية التي تضم 32 فريقاً وتختتم غداً الأحد بمواجهة تشيلسي مع باريس سان جيرمان في المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، مشهدا رائعا على أرض الملعب لكن المخاوف بشأن سلامة اللاعبين والحضور الفاتر في المدرجات بالولايات المتحدة أثارت جدلا.

وشهدت مباراة قبل النهائي بين تشيلسي وفلومينينسي التي أقيمت في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي في نيوجيرزي يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) مع نسبة رطوبة تزيد عن 54 بالمئة، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار تحذير.

وكانت درجات الحرارة المرتفعة في العديد من المدن التي تستضيف البطولة بمثابة نقطة محورية في البطولة التي يُنظر لها على أنها اختبار لكأس العالم العام المقبل.

وقال فرنانديز للصحفيين أمس الجمعة "بصراحة الحرارة لا تُصدق. في ذلك اليوم، اضطررت للاستلقاء على الأرض لأنني كنت أشعر بدوار شديد.

"اللعب في هذه الحرارة خطير وخطير جدا. علاوة على ذلك من أجل المشهد وللجماهير التي تحضر للملعب للاستمتاع وكذلك من يشاهد في المنزل. المباراة وسرعتها ليست هي نفسها، كل شيء يصبح بطيئا جدا".

وأضاف الفائز بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين "حسنا، دعونا نأمل أن يغيروا جدول المباريات العام المقبل، على الأقل حتى تظل البطولة مشهداً جميلا وجذابا لكرة القدم، أليس كذلك؟".

واشتكى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي في وقت سابق من الحرارة، قائلا إنه "من المستحيل" إقامة حصص تدريبية منتظمة في فترة ما بعد الظهر في فيلادلفيا.