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موريتانيا تنفي أي لقاء بين رئيسها ورئيس الوزراء الإسرائيل

موريتانيا تنفي أي لقاء بين رئيسها ورئيس الوزراء الإسرائيل

2025-07-12 05:10:18
(MENAFN- Al-Bayan) نفت الحكومة الموريتانية بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول عقد لقاء مزعوم بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الحسين ولد مدو، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، في تصريح رسمي أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء الليلة الماضية، أن هذا الخبر "عار تماما من المصداقية".

وشدد الوزير على أن أولويات المهنية الصحفية تقتضي الاعتماد على المصادر الرسمية، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنب نشر معلومات لا أساس لها من الصحة.

وكان الرئيس الموريتاني قد شارك الأربعاء الماضي في قمة مشتركة عقدت بواشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وخمسة قادة أفارقة حول التعاون الاقتصادي.

MENAFN12072025000110011019ID1109791613

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