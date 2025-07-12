موريتانيا تنفي أي لقاء بين رئيسها ورئيس الوزراء الإسرائيل

موريتانيا تنفي أي لقاء بين رئيسها ورئيس الوزراء الإسرائيل
وأكد الحسين ولد مدو، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، في تصريح رسمي أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء الليلة الماضية، أن هذا الخبر "عار تماما من المصداقية".
وشدد الوزير على أن أولويات المهنية الصحفية تقتضي الاعتماد على المصادر الرسمية، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنب نشر معلومات لا أساس لها من الصحة.
وكان الرئيس الموريتاني قد شارك الأربعاء الماضي في قمة مشتركة عقدت بواشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وخمسة قادة أفارقة حول التعاون الاقتصادي.
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