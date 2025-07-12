أعلى وتيرة منذ 15 عاماً.. تسونامي إفلاس يضرب الشركات الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) كشفت بيانات حديثة عن تصاعد مقلق في وتيرة إفلاس الشركات الأمريكية الكبرى، مسجلةً أعلى مستوى لها خلال الخمسة عشر عاماً الماضية وهو ما يشير إلى تسونامي مدمر يضرب كبرى الشركات الأمريكية.

الأعلى منذ 2010

فقد أعلنت 371 شركة أمريكية كبيرة إفلاسها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 وهو ما يعد الأعلى منذ 15 عاماً أي منذ 2010 وفق بيانات من ((ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس)).

وتشمل البيانات الشركات التي يبلغ دينها العام وأصولها أو التزاماتها مليوني دولار على الأقل، أو الشركات الخاصة التي تبلغ أصولها أو التزاماتها 10 ملايين دولار على الأقل وقت تقديم الطلب.

أسباب الإفلاس

وتدهورت سيولة الشركات بشكل كبير في عام 2025 مع ارتفاع مستويات ديون العديد من الشركات، واستعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية عند مستواها الحالي حتى الصيف، في الوقت نفسه، يعاني إنفاق المستهلكين من ضغوط ناجمة عن تباطؤ سوق العمل، واستمرار التضخم فوق أهداف صانعي السياسة النقدية، وفرض إدارة ترامب رسوماً جمركية.

فقد أعلنت شركة وولف سبيد، المُصنِّعة لأشباه الموصلات، في 22 يونيو عن إبرامها اتفاقية إعادة هيكلة مع جهات إقراض رئيسية لتخفيض ديونها بنحو 4.6 مليارات دولار أمريكي، وخفض إجمالي مدفوعات فوائدها النقدية السنوية بنحو 60%.

وكان الهدف من إعلان إفلاس الشركة هو تنفيذ هذه الخطة، ويتوقع المسؤولون التنفيذيون أن تخرج وولف سبيد من هذه العملية بحلول الربع الثالث.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس يمثل هذا الرقم ارتفاعاً عن 335 شركة مسجلة العام الماضي، وأكثر من ضعف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وأضافت ستاندرد آند بوزر غلوبال ماركت إنتليجنس أنه في يونيو وحده أعلنت 63 شركة إفلاسها، مواصلةً وتيرة شهرية سريعة بعد 64 شركة في مايو 2025 وفق "سي ان ان" عربية.

أكثر الشركات إفلاساً

وتصدرت شركات الصناعات والسلع الاستهلاكية التقديرية قائمة الشركات الأكثر إفلاساً، إذ سجلت 58 و49 حالة إفلاس على التوالي، تليها شركات الرعاية الصحية بـ27 حالة، وتشهد حالات الإفلاس مستويات حرجة.

ويرجع إفلاس الشركات الأمريكية إلى ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمواطن الأميركي وتداعيات الرسوم الجمركية.

ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا ضغطاً ليس فقط على المستهلكين، ولكن كذلك على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لشراء المعدات، وتجديد المخزون، ودفع الرواتب أو توسيع عملياتها، على سبيل المثال لا الحصر.