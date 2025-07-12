المركز الإحصائي الخليجي: 61.2 مليون نسمة عدد سكان دول مجلس التعاون في نهاية 2024

MENAFN - Al-Bayan) بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية العام الماضي 61.2 مليون نسمة بزيادة قدرها أكثر من 2.1 مليون نسمة مقارنة بعام 2023 وبنسبة بلغت 36 % وفق ما أظهرته آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشارت إحصاءات المركز الصادرة بمناسبة الاحتفال بيوم السكان العالمي الذي يصادف 11 من يوليو من كل عام، إلى تعاف سريع للسكان في دول المجلس من تأثير جائحة كوفيد ـ 19، حيث زاد عدد السكان منذ عام 2021 بنحو 7.6 مليون نسمة، أي ما نسبته 14.2 %، ما يعكس استئناف النمو السكاني بوتيرة متسارعة بعد التباطؤ الذي شهدته بعض الدول خلال فترة الجائحة.

وبلغ إجمالي الذكور في دول مجلس التعاون حوالي 38.5 مليون نسمة مشكلين ما نسبته 62.8 % من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الإناث حولي 22.7 مليون نسمة أي ما نسبته 37.2 % من إجمالي السكان.

ونوهت البيانات إلى أن سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكلون 0.7 بالمائة من سكان العالم، وبلغت نسبة النوع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 169 ذكرا لكل 100 أنثى في عام 2024، في حين بلغت نسبة النوع لإجمالي سكان العالم 101 ذكر لكل 100 أنثى في 2024.