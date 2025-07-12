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الأمير يتوجه غدا إلى فرنسا في زيارة رسمية

الأمير يتوجه غدا إلى فرنسا في زيارة رسمية

2025-07-12 05:07:35
(MENAFN- Al-Anbaa)

بحفظ الله ورعايته، يغادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الأحد 18 من المحرم 1447 هجرية الموافق 13 يوليو 2025 ميلادية متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك في زيارة رسمية.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

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