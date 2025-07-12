الأمير يتوجه غدا إلى فرنسا في زيارة رسمية

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الأمير يتوجه غدا إلى فرنسا في زيارة رسمية
(MENAFN- Al-Anbaa)
بحفظ الله ورعايته، يغادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الأحد 18 من المحرم 1447 هجرية الموافق 13 يوليو 2025 ميلادية متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك في زيارة رسمية.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
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