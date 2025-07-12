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بحث التعاون بين العقبة الخاصة ونقابة الصيادلة
(MENAFN- Jordan News Agency) العقبة 12 تموز (بترا) - أمين المعايطة- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، مع نقيب الصيادلة في الأردن الدكتور زيد الكيلاني وأعضاء النقابة، بحضور مفوض الاقتصاد والاستثمار في السلطة الدكتور محمد أبو عمر، أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها بهدف خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.
وقال المجالي، إن أبواب السلطة ستبقى دائمًا مفتوحة للتعاون مع جميع المؤسسات والجهات والنقابات المهنية، انطلاقًا من نهج تشاركي يهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المنطقة الخاصة.
وأكد اعتزازه بالعلاقة التشاركية التي تربط السلطة بنقابة الصيادلة، والتي تقوم على أسس المصلحة الوطنية والعمل المؤسسي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم منتسبيها، إلى جانب الارتقاء بالقطاع الصيدلاني من خلال تعزيز الكفاءة المهنية الفنية والتصدي للممارسات السلبية والظواهر المخالفة في المجتمع.
واستمع خلال اللقاء إلى أبرز مطالب القطاع الصيدلاني في العقبة، لا سيما تلك المتعلقة بتعليمات مزاولة المهنة، وآليات الترخيص، والأنظمة والتشريعات المطبقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة، مؤكدًا أن جميع الملاحظات ستُدرس بعناية من قبل الجهات المختصة، بهدف الوصول إلى حلول عملية، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي توازن بين جودة الخدمات الصحية ومتطلبات الاستثمار.
من جهته، أكد الكيلاني أهمية ترسيخ أطر التعاون بين النقابة والسلطة، معربًا عن تقديره لتجاوب السلطة وحرصها على فتح قنوات الحوار البنّاء مع النقابات المهنية، لافتا الى استعداد النقابة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات في سبيل تطوير واقع القطاع الصيدلاني في العقبة، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين والزوار.
وقال المجالي، إن أبواب السلطة ستبقى دائمًا مفتوحة للتعاون مع جميع المؤسسات والجهات والنقابات المهنية، انطلاقًا من نهج تشاركي يهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المنطقة الخاصة.
وأكد اعتزازه بالعلاقة التشاركية التي تربط السلطة بنقابة الصيادلة، والتي تقوم على أسس المصلحة الوطنية والعمل المؤسسي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم منتسبيها، إلى جانب الارتقاء بالقطاع الصيدلاني من خلال تعزيز الكفاءة المهنية الفنية والتصدي للممارسات السلبية والظواهر المخالفة في المجتمع.
واستمع خلال اللقاء إلى أبرز مطالب القطاع الصيدلاني في العقبة، لا سيما تلك المتعلقة بتعليمات مزاولة المهنة، وآليات الترخيص، والأنظمة والتشريعات المطبقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة، مؤكدًا أن جميع الملاحظات ستُدرس بعناية من قبل الجهات المختصة، بهدف الوصول إلى حلول عملية، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي توازن بين جودة الخدمات الصحية ومتطلبات الاستثمار.
من جهته، أكد الكيلاني أهمية ترسيخ أطر التعاون بين النقابة والسلطة، معربًا عن تقديره لتجاوب السلطة وحرصها على فتح قنوات الحوار البنّاء مع النقابات المهنية، لافتا الى استعداد النقابة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات في سبيل تطوير واقع القطاع الصيدلاني في العقبة، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين والزوار.
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