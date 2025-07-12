بحث التعاون بين العقبة الخاصة ونقابة الصيادلة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 12 تموز (بترا) - أمين المعايطة- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، مع نقيب الصيادلة في الأردن الدكتور زيد الكيلاني وأعضاء النقابة، بحضور مفوض الاقتصاد والاستثمار في السلطة الدكتور محمد أبو عمر، أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها بهدف خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.وقال المجالي، إن أبواب السلطة ستبقى دائمًا مفتوحة للتعاون مع جميع المؤسسات والجهات والنقابات المهنية، انطلاقًا من نهج تشاركي يهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المنطقة الخاصة.وأكد اعتزازه بالعلاقة التشاركية التي تربط السلطة بنقابة الصيادلة، والتي تقوم على أسس المصلحة الوطنية والعمل المؤسسي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم منتسبيها، إلى جانب الارتقاء بالقطاع الصيدلاني من خلال تعزيز الكفاءة المهنية الفنية والتصدي للممارسات السلبية والظواهر المخالفة في المجتمع.واستمع خلال اللقاء إلى أبرز مطالب القطاع الصيدلاني في العقبة، لا سيما تلك المتعلقة بتعليمات مزاولة المهنة، وآليات الترخيص، والأنظمة والتشريعات المطبقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة، مؤكدًا أن جميع الملاحظات ستُدرس بعناية من قبل الجهات المختصة، بهدف الوصول إلى حلول عملية، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي توازن بين جودة الخدمات الصحية ومتطلبات الاستثمار.من جهته، أكد الكيلاني أهمية ترسيخ أطر التعاون بين النقابة والسلطة، معربًا عن تقديره لتجاوب السلطة وحرصها على فتح قنوات الحوار البنّاء مع النقابات المهنية، لافتا الى استعداد النقابة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات في سبيل تطوير واقع القطاع الصيدلاني في العقبة، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين والزوار.