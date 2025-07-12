اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب

اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب
عمان 12 تموز (بترا) - وقّعت مديرية الأمن العام ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) "ترتيبات عمل" تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأردن في منع ومكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة والإرهاب.
وتمثل الترتيبات إطارًا قانونيًا منظمًا للتعاون وتبادل المعلومات (غير الشخصية) بين يوروبول والجهات الأردنية المختصة بإنفاذ القانون، وستُمكن هذه الترتيبات الجانبين من العمل على مجالات تهريب المهاجرين، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة النارية.
وتشمل الترتيبات إمكانية تبادل الخبرات المتخصصة، والتقارير العامة عن الأوضاع، ونتائج التحليلات الاستراتيجية، والمشاركة في الأنشطة التدريبية، إلى جانب تقديم المشورة والدعم في التحقيقات الجنائية الفردية.
واستنادًا إلى هذه الترتيبات، ستقوم مديرية الأمن العام بتعيين نقطة اتصال وطنية لتسهيل التعاون بين يوروبول والجهات الأردنية المعنية بإنفاذ القانون، كما تتيح الترتيبات إمكانية تعيين ضابط ارتباط لدى يوروبول، لينضم إلى شبكة مكاتب الاتصال التي تضم سلطات إنفاذ القانون من أكثر من 50 دولة.
ومع دخول هذه الترتيبات حيز التنفيذ، سيُعزّز الاتحاد الأوروبي والأردن مستوى تعاونهما في مواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة، ما يعزز من تعاون يوروبول مع شريك رئيسي آخر في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لوكالة يوروبول إن توقيع هذه الترتيبات تمثل خطوة محورية في جهودنا المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء، والأردن.
وأضافت دي بول أن هذه الشراكة تجسد الثقة والتفاهم المتبادل بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مجال إنفاذ القانون، وتمهّد الطريق لمزيد من التعاون الوثيق في سبيل تحقيق الأمن داخل الاتحاد الأوروبي وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها."
--(بترا )
ع ط
12/07/2025 10:57:00
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