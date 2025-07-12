مقتل 3 من الشرطة الإيرانية إثر اشتباك مسلح في مدينة تشابهار

خبرني - قتل أربعة أشخاص، بينهم 3 عناصر شرطة، في اشتباك بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية الجمعة، عن مصادر أمنية قولها إن اشتباكا اندلع بين قوات الأمن وجماعة مسلحة في مدينة تشابهار، بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأضافت الوكالة، أن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد أفراد المجموعة وإصابة آخر، ومقتل 3 من قوات الأمن وإصابة ضابط شرطة، كما تعرض 4 من قوات الشرطة إلى إصابات خلال العملية.

ولفت البيان الصادر عن قيادة الأمن الداخلي أن "العناصر الإرهابية لاذوا بالفرار عقب تنفيذ هذه الجريمة، وقامت القوات الأمنية بمطاردتهم"؛ مؤكدا أن الوضع بات مستقرا وتحت سيطرة الأمن في هذه المنطقة.

وكان مقر "القدس" التابع للقوة البرية لحرس الثورة، قد أعلن قبل 3 أيام عن مقتل واعتقال 6 "إرهابيين" في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان، على يد استخبارات الحرس، موضحا أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مكتظة، لكن تم إحباط مخططها بفضل يقظة الأهالي وتدخل استخبارات فيلق "سلمان" بمحافظة سيستان وبلوشستان.