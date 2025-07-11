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ماكرات ولسن غبيات

ماكرات ولسن غبيات

2025-07-11 07:03:15
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعتقد‭ ‬بعض‭ ‬القراء‭ -‬بارك‭ ‬الله‭ ‬فيهم‭ ‬وفيهن‭- ‬أنني‭ ‬أتحلى‭ ‬بقدر‭ ‬طيب‭ ‬من‭ ‬الشجاعة،‭ ‬لأنني‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬عن‭ ‬النساء،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬العواقب‭ (‬أي‭ ‬زوجتي‭)‬،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬بعضهم‭ ‬يعتقد‭ ‬ان‭ ‬زوجتي‭ ‬أمية‭ ‬بسبب‭ ‬تلك‭ ‬الشجاعة‭ ‬المتوَهَّمة،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يسألني‭: ‬هل‭ ‬أنت‭ ‬فعلا‭ ‬متزوج؟‭ ‬سؤال‭ ‬سخيف‭ ‬فكأنما‭ ‬هناك‭ ‬زواج‭ ‬‮«‬فعلا‮»‬‭ ‬وزواج‭ ‬‮«‬نظريا‮»‬‭!! ‬نعم‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭: ‬انا‭ ‬متزوج‭ ‬جدا‭. ‬متزوج‭ ‬محترف‭ ‬ومن‭ ‬أرباب‭ ‬السوابق،‭ ‬يعني‭ ‬متزوج‭ ‬منذ‭ ‬حفر‭ ‬قناة‭ ‬السويس،‭ ‬وأحترم‭ ‬زوجتي‭ ‬جدا‭ ‬وأخاف‭ ‬منها‭ ‬جدا،‭ ‬ولهذا‭ ‬فإنني‭ ‬أخفي‭ ‬عنها‭ ‬أي‭ ‬مقال‭ ‬فيه‭ ‬مساس‭ ‬بالمرأة‭ ‬او‭ ‬الزوجات،‭ ‬او‭ ‬أنتقد‭ ‬فيه‭ ‬نظرتها‭ ‬للأمور‭ ‬وولعها‭ ‬العجيب‭ ‬باقتناء‭ ‬المفارش‭ ‬والاحذية،‭ ‬ومن‭ ‬حسن‭ ‬حظي‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬رواج‭ ‬الصحف‭ ‬الورقية‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬الصحف‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬مقالاتي‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬وكانت‭ ‬هي‭ ‬تسألني‭ ‬أحيانا‭: ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬أحضر‭ ‬الجريدة‭ ‬معي‭ ‬الى‭ ‬البيت؟‭ ‬فأقول‭ ‬لها‭ ‬انني‭ ‬لا‭ ‬احصل‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬مجانية‭ ‬وان‭ ‬الجريدة‭ ‬تباع‭ ‬بواقع‭ ‬12‭ ‬ريالا‭ ‬‮«‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬لإهدار‭ ‬مواردنا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬المفارش‮»‬‭. ‬ثم‭ ‬طلبا‭ ‬للأمان‭ ‬والسلامة‭ ‬صرت‭ ‬لا‭ ‬أقتني‭ ‬الصحف‭ ‬التي‭ ‬أتعامل‭ ‬معها‭ ‬بل‭ ‬أقرأها‭ ‬ببلاش‭ ‬على‭ ‬النت،‭ ‬ولحسن‭ ‬حظي‭ ‬فإن‭ ‬المدام‭ ‬تعتقد‭ ‬ان‭ ‬الانترنت‭ ‬رجس‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬الشيطان‭ ‬وتجتنبه‭. ‬بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬فإنني‭ ‬أسرح‭ ‬وأمرح‭ ‬وأشطح‭ ‬وأنطح‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬النسوية‭ ‬والزوجية‭ ‬بقلب‭ ‬جامد،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬العواقب‭.‬

ونجاحي‭ ‬في‭ ‬الضحك‭ ‬على‭ ‬زوجتي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الرجل‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاء‭ ‬من‭ ‬المرأة،‭ ‬برغم‭ ‬تآمر‭ ‬وزارات‭ ‬التربية‭ ‬بجعل‭ ‬البنات‭ ‬متفوقات‭ ‬على‭ ‬الاولاد‭ ‬في‭ ‬الامتحانات‭ ‬المدرسية،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كنّ‭ ‬متفوقات‭ ‬فعلا‭ ‬فالغلبة‭ ‬تكون‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭: ‬فبعد‭ ‬الزواج‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مقدور‭ ‬الزوج‭ ‬أن‭ ‬يضحك‭ ‬على‭ ‬عقل‭ ‬زوجته‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬يلحس‭ ‬عقلها‭ ‬بالكلام‭ ‬المعسول‭. ‬نعم‭ ‬فالكلمة‭ ‬الحلوة‭ ‬تساوي‭ ‬كنوز‭ ‬الدنيا‭ ‬عند‭ ‬المرأة،‭ ‬ويستحسن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الكلمات‭ ‬مصحوبة‭ ‬بالهدايا‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭. ‬ويحكى‭ ‬أن‭ ‬رجلا‭ ‬زار‭ ‬صديقا‭ ‬له‭ ‬عجوزا‭ ‬لشرب‭ ‬الشاي‭ ‬بالنعناع،‭ ‬ولاحظ‭ ‬ان‭ ‬مضيفه‭ ‬ينادي‭ ‬زوجته‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬بعبارات‭ ‬مثل‭: ‬يا‭ ‬حبيبتي‭.. ‬نعم‭ ‬يا‭ ‬عيوني‭ (‬لو‭ ‬قلت‭ ‬لزوجتي‭: ‬يا‭ ‬عيوني،‭ ‬لخلعتني‭ ‬لأن‭ ‬عيوني‭ ‬حاجة‭ ‬تكسف‭).. ‬تعالي‭ ‬يا‭ ‬عمري‭.. ‬كم‭ ‬سكر‭ ‬في‭ ‬الشاي‭ ‬يا‭ ‬كتكوتي‭ (‬ماذا‭ ‬يعجب‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يناديها‭ ‬شخص‭ ‬بالكتكوتة؟‭ ‬وهل‭ ‬تقبل‭ ‬ان‭ ‬يناديها‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬لاحقا‭ ‬بـ‮«‬يا‭ ‬دجاجة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬سنة‭ ‬الحياة‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬للكتكوتة‭ ‬أن‭ ‬تكبر؟‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬كتكوتة‭ ‬أحلى‭ ‬من‭ ‬بابمكين‭ ‬ pumpkin ‭ ‬التي‭ ‬ينادي‭ ‬بها‭ ‬الامريكي‭ ‬حبيبته‭ ‬والبابمكين‭ ‬هو‭ ‬القرع‭).. ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬الضيف‭ ‬استغل‭ ‬خروج‭ ‬الكتكوتة‭ ‬لجلب‭ ‬كعكة،‭ ‬وقال‭ ‬لصاحب‭ ‬المنزل‭: ‬ما‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬فأنت‭ ‬تحب‭ ‬زوجتك‭ ‬وتدللها‭ ‬رغم‭ ‬انكما‭ ‬متزوجان‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬وأربعين‭ ‬سنة‭!! ‬هنا‭ ‬قال‭ ‬له‭ ‬العجوز‭: ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬هي‭ ‬انني‭ ‬نسيت‭ ‬اسمها‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬تكتشف‭ ‬ذلك،‭ ‬فتنكّد‭ ‬عيشتي،‭ ‬ولهذا‭ ‬أستخدم‭ ‬ألفاظ‭ ‬التدليع‭ ‬والتدليل‭!‬

ويعرف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬ان‭ ‬النساء‭ ‬لسن‭ ‬غبيات‭ ‬بل‭ ‬يتغابين‭ ‬ويجعلننا‭ ‬نحس‭ ‬بالتفوق،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهن‭ ‬اللواتي‭ ‬يضحكن‭ ‬علينا،‭ ‬يعني‭ ‬بالعامية‭ ‬يعاملننا‭ ‬على‭ ‬‮«‬قدر‭ ‬عقولنا‮»‬،‭ ‬ولكن‭ ‬الغربيين‭ ‬يعتقدون‭ ‬ان‭ ‬الشقراوات‭ ‬غبيات‭ ‬بالوراثة‭ (‬وعندنا‭ ‬تجد‭ ‬سوداء‭ ‬كأبي‭ ‬الجعافر‭ ‬وشعرها‭ ‬أشقر‭ ‬ودي‭ ‬تيجي‭ ‬إزاي؟‭ ‬عرفت‭ ‬الإجابة؟‭ ‬عليك‭ ‬نور‭) ‬وهكذا‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬اجتماع‭ ‬حضرته‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬شقراء‭ ‬ليؤكدن‭ ‬أنهن‭ ‬ذكيات‭ ‬ونادت‭ ‬زعيمتهن‭ ‬واحدة‭ ‬وأوقفتها‭ ‬أمام‭ ‬المايكروفون‭ ‬وسألتها‭: ‬كم‭ ‬تساوي‭ ‬30‭ ‬زائد‭ ‬30‭ ‬فقالت‭: ‬19،‭ ‬فشعرت‭ ‬الزعيمة‭ ‬بالحرج،‭ ‬ولكن‭ ‬آلاف‭ ‬الأصوات‭ ‬ارتفعت‭ ‬مطالبة‭ ‬بمنحها‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى،‭ ‬وهكذا‭ ‬سألتها‭: ‬كم‭ ‬تساوي‭ ‬15‭ + ‬15‭ ‬فأجابت‭: ‬90‭ ‬وكادت‭ ‬الزعيمة‭ ‬تسقط‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬الخجل،‭ ‬ولكن‭ ‬الأصوات‭ ‬تعالت‭ ‬مجددا‭: ‬أعطوها‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى،‭ ‬فسألتها‭ ‬الزعيمة‭: ‬كم‭ ‬تساوي‭ ‬2‭ + ‬2؟‭ ‬فقالت‭: ‬4،‭ ‬هنا‭ ‬انفجرت‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬حنجرة‭ ‬بالصراخ‭: ‬أعطوها‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭!‬

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