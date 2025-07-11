ماكرات ولسن غبيات
ونجاحي في الضحك على زوجتي دليل على ان الرجل أكثر ذكاء من المرأة، برغم تآمر وزارات التربية بجعل البنات متفوقات على الاولاد في الامتحانات المدرسية، وحتى لو كنّ متفوقات فعلا فالغلبة تكون لنا في النهاية: فبعد الزواج يكون في مقدور الزوج أن يضحك على عقل زوجته او ان يلحس عقلها بالكلام المعسول. نعم فالكلمة الحلوة تساوي كنوز الدنيا عند المرأة، ويستحسن ان تكون الكلمات مصحوبة بالهدايا بين الحين والآخر. ويحكى أن رجلا زار صديقا له عجوزا لشرب الشاي بالنعناع، ولاحظ ان مضيفه ينادي زوجته على الدوام بعبارات مثل: يا حبيبتي.. نعم يا عيوني (لو قلت لزوجتي: يا عيوني، لخلعتني لأن عيوني حاجة تكسف).. تعالي يا عمري.. كم سكر في الشاي يا كتكوتي (ماذا يعجب المرأة في أن يناديها شخص بالكتكوتة؟ وهل تقبل ان يناديها ذلك الشخص لاحقا بـ«يا دجاجة» على أساس ان تلك سنة الحياة ولا بد للكتكوتة أن تكبر؟ على كل حال كتكوتة أحلى من بابمكين pumpkin التي ينادي بها الامريكي حبيبته والبابمكين هو القرع).. المهم أن الضيف استغل خروج الكتكوتة لجلب كعكة، وقال لصاحب المنزل: ما شاء الله فأنت تحب زوجتك وتدللها رغم انكما متزوجان منذ أكثر من خمس وأربعين سنة!! هنا قال له العجوز: حقيقة الأمر هي انني نسيت اسمها منذ عشر سنوات ولا أريد لها ان تكتشف ذلك، فتنكّد عيشتي، ولهذا أستخدم ألفاظ التدليع والتدليل!
ويعرف الكثير من الرجال ان النساء لسن غبيات بل يتغابين ويجعلننا نحس بالتفوق، وبالتالي فهن اللواتي يضحكن علينا، يعني بالعامية يعاملننا على «قدر عقولنا»، ولكن الغربيين يعتقدون ان الشقراوات غبيات بالوراثة (وعندنا تجد سوداء كأبي الجعافر وشعرها أشقر ودي تيجي إزاي؟ عرفت الإجابة؟ عليك نور) وهكذا تم تنظيم اجتماع حضرته 80 ألف شقراء ليؤكدن أنهن ذكيات ونادت زعيمتهن واحدة وأوقفتها أمام المايكروفون وسألتها: كم تساوي 30 زائد 30 فقالت: 19، فشعرت الزعيمة بالحرج، ولكن آلاف الأصوات ارتفعت مطالبة بمنحها فرصة أخرى، وهكذا سألتها: كم تساوي 15 + 15 فأجابت: 90 وكادت الزعيمة تسقط من فرط الخجل، ولكن الأصوات تعالت مجددا: أعطوها فرصة أخرى، فسألتها الزعيمة: كم تساوي 2 + 2؟ فقالت: 4، هنا انفجرت 80 ألف حنجرة بالصراخ: أعطوها فرصة أخرى!
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