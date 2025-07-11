ماكرات ولسن غبيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونجاحي‭ ‬في‭ ‬الضحك‭ ‬على‭ ‬زوجتي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الرجل‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاء‭ ‬من‭ ‬المرأة،‭ ‬برغم‭ ‬تآمر‭ ‬وزارات‭ ‬التربية‭ ‬بجعل‭ ‬البنات‭ ‬متفوقات‭ ‬على‭ ‬الاولاد‭ ‬في‭ ‬الامتحانات‭ ‬المدرسية،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كنّ‭ ‬متفوقات‭ ‬فعلا‭ ‬فالغلبة‭ ‬تكون‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭: ‬فبعد‭ ‬الزواج‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مقدور‭ ‬الزوج‭ ‬أن‭ ‬يضحك‭ ‬على‭ ‬عقل‭ ‬زوجته‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬يلحس‭ ‬عقلها‭ ‬بالكلام‭ ‬المعسول‭. ‬نعم‭ ‬فالكلمة‭ ‬الحلوة‭ ‬تساوي‭ ‬كنوز‭ ‬الدنيا‭ ‬عند‭ ‬المرأة،‭ ‬ويستحسن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الكلمات‭ ‬مصحوبة‭ ‬بالهدايا‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭. ‬ويحكى‭ ‬أن‭ ‬رجلا‭ ‬زار‭ ‬صديقا‭ ‬له‭ ‬عجوزا‭ ‬لشرب‭ ‬الشاي‭ ‬بالنعناع،‭ ‬ولاحظ‭ ‬ان‭ ‬مضيفه‭ ‬ينادي‭ ‬زوجته‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬بعبارات‭ ‬مثل‭: ‬يا‭ ‬حبيبتي‭.. ‬نعم‭ ‬يا‭ ‬عيوني‭ (‬لو‭ ‬قلت‭ ‬لزوجتي‭: ‬يا‭ ‬عيوني،‭ ‬لخلعتني‭ ‬لأن‭ ‬عيوني‭ ‬حاجة‭ ‬تكسف‭).. ‬تعالي‭ ‬يا‭ ‬عمري‭.. ‬كم‭ ‬سكر‭ ‬في‭ ‬الشاي‭ ‬يا‭ ‬كتكوتي‭ (‬ماذا‭ ‬يعجب‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يناديها‭ ‬شخص‭ ‬بالكتكوتة؟‭ ‬وهل‭ ‬تقبل‭ ‬ان‭ ‬يناديها‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬لاحقا‭ ‬بـ‮«‬يا‭ ‬دجاجة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬سنة‭ ‬الحياة‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬للكتكوتة‭ ‬أن‭ ‬تكبر؟‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬كتكوتة‭ ‬أحلى‭ ‬من‭ ‬بابمكين‭ ‬ pumpkin ‭ ‬التي‭ ‬ينادي‭ ‬بها‭ ‬الامريكي‭ ‬حبيبته‭ ‬والبابمكين‭ ‬هو‭ ‬القرع‭).. ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬الضيف‭ ‬استغل‭ ‬خروج‭ ‬الكتكوتة‭ ‬لجلب‭ ‬كعكة،‭ ‬وقال‭ ‬لصاحب‭ ‬المنزل‭: ‬ما‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬فأنت‭ ‬تحب‭ ‬زوجتك‭ ‬وتدللها‭ ‬رغم‭ ‬انكما‭ ‬متزوجان‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬وأربعين‭ ‬سنة‭!! ‬هنا‭ ‬قال‭ ‬له‭ ‬العجوز‭: ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬هي‭ ‬انني‭ ‬نسيت‭ ‬اسمها‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬تكتشف‭ ‬ذلك،‭ ‬فتنكّد‭ ‬عيشتي،‭ ‬ولهذا‭ ‬أستخدم‭ ‬ألفاظ‭ ‬التدليع‭ ‬والتدليل‭!‬

ويعرف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬ان‭ ‬النساء‭ ‬لسن‭ ‬غبيات‭ ‬بل‭ ‬يتغابين‭ ‬ويجعلننا‭ ‬نحس‭ ‬بالتفوق،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهن‭ ‬اللواتي‭ ‬يضحكن‭ ‬علينا،‭ ‬يعني‭ ‬بالعامية‭ ‬يعاملننا‭ ‬على‭ ‬‮«‬قدر‭ ‬عقولنا‮»‬،‭ ‬ولكن‭ ‬الغربيين‭ ‬يعتقدون‭ ‬ان‭ ‬الشقراوات‭ ‬غبيات‭ ‬بالوراثة‭ (‬وعندنا‭ ‬تجد‭ ‬سوداء‭ ‬كأبي‭ ‬الجعافر‭ ‬وشعرها‭ ‬أشقر‭ ‬ودي‭ ‬تيجي‭ ‬إزاي؟‭ ‬عرفت‭ ‬الإجابة؟‭ ‬عليك‭ ‬نور‭) ‬وهكذا‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬اجتماع‭ ‬حضرته‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬شقراء‭ ‬ليؤكدن‭ ‬أنهن‭ ‬ذكيات‭ ‬ونادت‭ ‬زعيمتهن‭ ‬واحدة‭ ‬وأوقفتها‭ ‬أمام‭ ‬المايكروفون‭ ‬وسألتها‭: ‬كم‭ ‬تساوي‭ ‬30‭ ‬زائد‭ ‬30‭ ‬فقالت‭: ‬19،‭ ‬فشعرت‭ ‬الزعيمة‭ ‬بالحرج،‭ ‬ولكن‭ ‬آلاف‭ ‬الأصوات‭ ‬ارتفعت‭ ‬مطالبة‭ ‬بمنحها‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى،‭ ‬وهكذا‭ ‬سألتها‭: ‬كم‭ ‬تساوي‭ ‬15‭ + ‬15‭ ‬فأجابت‭: ‬90‭ ‬وكادت‭ ‬الزعيمة‭ ‬تسقط‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬الخجل،‭ ‬ولكن‭ ‬الأصوات‭ ‬تعالت‭ ‬مجددا‭: ‬أعطوها‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى،‭ ‬فسألتها‭ ‬الزعيمة‭: ‬كم‭ ‬تساوي‭ ‬2‭ + ‬2؟‭ ‬فقالت‭: ‬4،‭ ‬هنا‭ ‬انفجرت‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬حنجرة‭ ‬بالصراخ‭: ‬أعطوها‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭!‬