مصر والخليج وإدارة الأزمات والمخاطر!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬طرحت‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬رؤيتي‭ ‬حول‭ ‬أحداث‭ ‬المنطقة‭ ‬والسلوكيات‭ ‬الاحتلالية‭ ‬والعدائية‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬باعتباره‭ ‬القاعدة‭ ‬المتقدمة‭ ‬للغرب‭ ‬الاستعماري‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالأمس‭ ‬واليوم،‭ ‬والتي‭ ‬تتماهى‭ ‬إدارتها‭ ‬مع‭ ‬المنظور‭ ‬الصهيوني‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الجديد‮»‬‭! ‬وتمارس‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬الضغوط،‭ ‬لإحداث‭ ‬التغيير‭ ‬المطلوب‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬يهيمن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬وحدها‭! ‬وسواء‭ ‬عبر‭ ‬حروب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تطبيع‭ ‬يتم‭ ‬فرضه‭ ‬بصيغة‭ ‬‮«‬اتفاقيات‭ ‬تطبيع‮»‬‭ ‬جديدة‭ ‬التي‭ ‬تختلف‭ ‬حولها‭ ‬الرؤى‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬عن‭ ‬الرؤى‭ ‬التي‭ ‬يريد‭ ‬تجسيدها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬وسواء‭ ‬بما‭ ‬يخص‭ ‬إثارة‭ ‬حرب‭ ‬أو‭ ‬حروب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بدفع‭ ‬من‭ ‬الكيان‭ ‬والمجمّع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬الأمريكي‭ ‬والغربي،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬فرض‭ ‬السلام‭ ‬بالصيغة‭ ‬التي‭ ‬يريدها‭ ‬الكيان،‭ ‬ويؤيدها‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭! ‬فإن‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬هو‭ ‬الهيمنة‭ ‬وتحقيق‭ ‬سيادة‭ ‬الكيان‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬يحلم‭ ‬الصهاينة‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المخاض‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬تواجهه‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ومصر‭ ‬باعتبارهما‭ (‬الناجيتان‭) ‬من‭ ‬المخططات‭ ‬السابقة‭ ‬للفوضى،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬باحتلال‭ ‬العراق‭ ‬وما‭ ‬تبعه،‭ ‬ثم‭ ‬‮«‬الخريف‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬وما‭ ‬أنتجه،‭ ‬فإن‭ ‬هدف‭ ‬خلخلة‭ ‬الاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬وعرقلة‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬بوتقة‭ ‬الأزمات‭ ‬والصراعات‭ ‬السائدة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬مواصلة‭ ‬إضعاف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬المنظومة‭ ‬الصهيونية‭ ‬والكيان‭ ‬اللقيط‭! ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الإضعاف‭ ‬لدول‭ ‬المنطقة‭ ‬قديم‭ ‬وبدأ‭ ‬منذ‭ ‬بدايات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬لندن‭ ‬1907،‭ ‬وتواصل‭ ‬من‭ ‬سايكس‭ ‬بيكو‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬احتلال‭ ‬فلسطين‭ ‬1948،‭ ‬ثم‭ ‬تعرّض‭ ‬المنطقة‭ ‬لمشاريع‭ ‬ثلاثة‭ (‬الإخوان،‭ ‬إيران،‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭)‬،‭ ‬لينتج‭ ‬صراع‭ ‬المشاريع‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬استفراد‭ ‬مشروع‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬الهيمنة‭ ‬والتوسع‭ ‬الصهيوني،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حروب‭ ‬فكرية‭ ‬ومعنوية‭ ‬ودينية‭ ‬وتاريخية‭ ‬وسياسية‭ ‬مستمرة‭!‬

{ ‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ومصر،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرهما‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬مطالبتان‭ ‬بوضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬لإدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬والمخاطر‭ ‬المستجدة،‭ ‬بعد‭ ‬إضعاف‭ ‬إيران،‭ ‬التي‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬واضحاً،‭ ‬انتهى‭ ‬دور‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬الملالي‮»‬‭ ‬فيها‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولذلك‭ ‬التهديد‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬القادمة‭ ‬عليها،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لاستكمال‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬النووية،‭ ‬وإنما‭ ‬لإسقاط‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭! ‬وهي‭ ‬محاولة‭ ‬للغرب‭ ‬الصهيوني‭ ‬بإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬بؤرة‭ ‬الأزمات‭ ‬والصراع‭ ‬والخلخلة‭ ‬لاستقرار‭ ‬الخليج‭ ‬بثوب‭ ‬جديد‭!‬

وكل‭ ‬ذلك‭ ‬استعدادًا‭ ‬للحرب‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬والصين‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬قامت‭ ‬الصين‭ ‬بضم‭ ‬‮«‬تايوان‮»‬‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬الأمريكيون‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬أسس‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬الجديدة‭ ‬هو‭ ‬التأكيد‭ ‬الخليجي‭ ‬والمصري‭ ‬على‭ ‬الحياد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬شرعت‭ ‬فيه‭ ‬دولنا‭ ‬قبل‭ ‬فترة،‭ ‬ولعل‭ ‬التحالف‭ ‬الإقليمي‭ ‬بشكل‭ ‬تكتيكي‭ ‬بين‭ ‬الخليج‭ ‬ومصر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وإيران‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يُفشل‭ ‬مخططات‭ ‬إثارة‭ ‬الصراع‭ ‬الطائفي‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وليس‭ ‬الشعوب‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬رغبة‭ ‬الكيان‭!‬

ولعل‭ ‬الموقف‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬التطبيع‭ ‬وربطه‭ ‬اشتراطيا‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬موقف‭ ‬مهم،‭ ‬خاصة‭ ‬لما‭ ‬للسعودية‭ ‬من‭ ‬ثِقل‭ ‬خليجي‭ ‬وعربي‭ ‬وإقليمي‭ ‬ودولي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ثقلها‭ ‬المعروف‭ ‬دينياً،‭ ‬خاصة‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬عدو‭ ‬استراتيجي‭ ‬ثبت‭ ‬أنه‭ ‬هو‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬خطورته‭ ‬بالأمس‭ ‬والآن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رؤيته‭ ‬التوراتية‭ ‬التوسعية،‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬نتائجه‭ ‬مثمرة‭ ‬كما‭ ‬يتصور‭ ‬البعض‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬إرباك‭ ‬الحسابات‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬رغم‭ ‬الادعاءات‭ ‬‮«‬الترامبية‮»‬‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أسس‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬الخطيرة‭ ‬الراهنة،‭ ‬وحيث‭ ‬إدارة‭ ‬المال‭ ‬والاستثمار‭ ‬الخليجي‭ ‬كعامل‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬الشراهة‭ ‬المالية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إن‭ ‬تم‭ ‬إدارتها‭ ‬جيداً‭ ‬قد‭ ‬تثمر‭ ‬عرقلة‭ ‬للمخططات‭ ‬الصهيونية،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬تحوّل‭ ‬استراتيجي،‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬خليجية‭ ‬عربية‭ ‬سواء‭ ‬لمواجهة‭ ‬المخاطر‭ ‬أو‭ ‬لكيفية‭ ‬إدارة‭ ‬تلك‭ ‬المخاطر‭! ‬والهدف‭ ‬الحقيقي‭ ‬هو‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والاستقرار‭ ‬الداخلي‭ ‬لدولنا،‭ ‬والذي‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بتعديل‭ ‬إيران‭ ‬لرؤيتها‭ ‬السابقة‭! ‬ولجم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬عن‭ ‬تطلعاته‭ ‬التوسعية‭! ‬والبناء‭ ‬العربي‭ ‬للذات‭ ‬والاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناحي،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتجه‭ ‬إليه‭ ‬قوى‭ ‬التفكير‭ ‬الخليجي‭! ‬فلا‭ ‬أحد‭ ‬سيحمي‭ ‬دولها‭ ‬والمنطقة‭ ‬إلا‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفس‭ ‬أولاً‭ ‬وأخيراً‭! ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يتشكل‭ ‬نحو‭ ‬التعددية‭ ‬ومجموعة‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬مجرد‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬نحوه،‭ ‬لا‭ ‬يحترم‭ ‬إلا‭ ‬الدول‭ ‬القوية‭ ‬بكل‭ ‬معايير‭ ‬القوة،‭ ‬لتشكل‭ ‬مسارها‭ ‬الجديد‭ ‬ضدّ‭ ‬سيطرة‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬أخذت‭ ‬ملامح‭ ‬تدهوره‭ ‬تتضح‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬كثيرة‭!‬