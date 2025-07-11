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ثقافة وتهيئة

ثقافة وتهيئة

2025-07-11 07:03:14
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬ليس‭ ‬غريبًا‭ ‬والأمر‭ ‬من‭ ‬مأتاه‭ ‬لا‭ ‬يُستغرب؛‭ ‬تغييب‭ ‬وغياب‭ ‬النجوم‭ ‬المخضرمين،‭ ‬وحتّى‭ ‬الاداريين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة؛‭ ‬عن‭ ‬التواجد‭ ‬أو‭ ‬الترشح‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية؛‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ (‬نذر‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نقرأه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ (‬الأخيرة‭) ‬لاتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬و‭(‬قِس‭) ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬سبقه‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭!‬

} ‭ ‬وطبعًا‭ ‬أنا‭ ‬قلت‭ ‬ما‭ (‬نذر‭)‬؛‭ ‬لأنّ‭ ‬هناك‭ (‬استثناءات‭) ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الاتحادات‭ ‬والاندية؛‭ ‬كحال‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬واتحاد‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ (‬اخيرًا‭) ‬ونادي‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬فتراته،‭ ‬وهذا‭ ‬عائدٌ‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬للنجوم‭ (‬أنفسهم‭)‬؛‭ ‬حيث‭ ‬طبقوا‭ ‬مقولة‭ (‬ليس‭ ‬كل‭ ‬نجم‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إداريًّا‭ ‬أو‭ ‬مدربًا‭ ‬ناجحًا‭!‬

} وفي‭ ‬أحيان‭ ‬قد‭ ‬نوجه‭ (‬اللوم‭) ‬إلى‭ ‬الأندية‭ ‬صاحبة‭ ‬الحق،‭ ‬وتارة‭ ‬للنجوم‭ (‬إياهم‭)‬؛‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عمومية‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ (‬الأخيرة‭) ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬ملامة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ (‬فوز‭) ‬نجم‭ ‬كروي‭ ‬سابق‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ (‬الاعضاء‭) ‬التي‭ ‬مرّ‭ ‬عليها‭ (‬اسمه‭) ‬كأي‭ ‬واحد‭ ‬من‭ (‬المترشحين‭)‬؛‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تكليف‭ ‬نفسها‭ ‬قراءة‭ ‬سيرته‭ (‬الذاتية‭)!‬

} ‭ ‬وطبعًا‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أوجه‭ (‬اللوم‭) ‬للأندية‭ (‬الأعضاء‭) ‬فقط؛‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬لناديه‭ (‬النجمة‭) ‬الذي‭ ‬لم‭ (‬يوفق‭) ‬في‭ ‬تقديم‭ (‬مرشحه‭) ‬للانتخابات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لأنّ‭ ‬النجم‭ ‬الكروي‭ ‬السابق‭ (‬حسن‭ ‬خلفان‭) ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬سيرة‭ ‬جيدة‭ ‬كلاعب‭ ‬وإداري،‭ ‬لا‭ ‬أظن‭ ‬أن‭ ‬الأندية‭ ‬ستتجاهله‭ ‬لو‭ ‬قدمه‭ ‬ناديه‭ ‬بصورة‭ (‬احترافية‭) ‬للآخرين‭!‬

} ‭ ‬إذًا‭ ‬ثقافة‭ (‬الإدارة‭) ‬أو‭ (‬التدريب‭) ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ (‬مزروعة‭) ‬في‭ ‬نفوس‭ (‬النجوم‭) ‬قبل‭ (‬الاعتزال‭) ‬لأنهم‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ (‬أدرى‭) ‬من‭ ‬غيرهم‭ ‬بأمور‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬مارسوها،‭ ‬فهناك‭ ‬حالات‭ (‬قليلة‭) ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬المرفقين‭ ‬المُشار‭ ‬اليهما‭ ‬محليًّا،‭ ‬وعلى‭ ‬المسار‭ ‬الدولي؛‭ ‬فكم‭ ‬من‭ ‬نجمٍ‭ ‬رأيناه‭ ‬يترأس‭ ‬اكبر‭ ‬الأندية‭ ‬شهرةً؟‭!‬

} ‭ ‬وعلى‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬الاندية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬الحلقة‭ (‬الأقوى‭) ‬في‭ ‬الجمعيات‭ ‬العمومية‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬تُمارس‭ ‬دورًا‭ ‬تثقيفيًّا‭ ‬ورقابيًّا‭ ‬لإعداد‭ ‬الكوادر‭ ‬الادارية‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬الاندية‭ ‬نفسها‭ ‬وفي‭ ‬الاتحادات؛‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تركها‭ ‬تُدار‭ ‬بطريقة‭ (‬أي‭ ‬حاجة‭) ‬لا‭ ‬تُساعد‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬إداريًّا‭ ‬وفنيًّا‭!‬

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