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الاستثمارات في البحرين.. الكويت أولا

الاستثمارات في البحرين.. الكويت أولا

2025-07-11 07:03:14
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) للعلاقات‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭ ‬ومسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الفاعلة‭ ‬فيها‭.. ‬آثار‭ ‬ونتائج‭ ‬إيجابية،‭ ‬مترجمة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬بنماذج‭ ‬وصور‭ ‬عديدة‭.. ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري،‭ ‬الذي‭ ‬يتصاعد‭ ‬ويتزايد‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬شاملة،‭ ‬عصرية‭ ‬حيوية،‭ ‬ويعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬الخليجية‭.‬

والعلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية،‭ ‬وطيدة‭ ‬وعريقة،‭ ‬راسخة‭ ‬وثابتة،‭ ‬متطورة‭ ‬ومتقدمة،‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وأخيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬المبارك‭ ‬الصباح‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وأخيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

من‭ ‬ضمن‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية،‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬للبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وسعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعددٍ‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.. ‬ليأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬تأكيدا‭ ‬للمكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬والدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

بلغة‭ ‬الأرقام‭ ‬والإحصائيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭.. ‬فإن‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬خليجيا‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬وفي‭ ‬مؤشرات‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬فهناك‭ ‬ارتفاع‭ ‬ملحوظ،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬المشروعات‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬والبحرين،‭ ‬فهناك‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي،‭ ‬وبنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني،‭ ‬ومشروع‭ ‬الأفنيوز،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬شركة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬كويتية،‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العقارية‭ ‬والتجارية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وهناك‭ ‬أيضاً‭ ‬مشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬للصندوق‭ ‬الكويتي‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬وتبلغ‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬مشروعاً،‭ ‬بكلفة‭ ‬إجمالية‭ ‬تقدّر‭ ‬بملياري‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬كشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بلومبيرغ‮»‬‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬عن‭ ‬تحالف‭ ‬اقتصادي‭ ‬استراتيجي‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضورهما‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬تجارة‭ ‬النفط‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬أذرع‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬البترول‭ ‬الكويتية‮»‬‭ ‬و«بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬البحرينية‭ ‬لبدء‭ ‬عمليات‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬مطلع‭ ‬2025،‭ ‬لزيادة‭ ‬مبيعات‭ ‬الديزل‭ ‬ووقود‭ ‬الطائرات‭.‬

ومن‭ ‬الواجب‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأداء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬البحريني‭ ‬المتميز،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وبيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬فتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬الكويت،‭ ‬السيد‭ ‬رباح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الرباح‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الهور‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ورؤية‭ ‬الكويت‭ ‬2035،‭ ‬توفر‭ ‬أرضية‭ ‬خصبة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬التعاون،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مثل‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬والسياحة،‭ ‬وأن‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬البحرين‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬الكويت‭ ‬لديهما‭ ‬اتفاقيات‭ ‬فاعلة،‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬حيوية،‭ ‬وفرق‭ ‬عمل‭ ‬للتنسيق‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬التوافق‭ ‬حوله‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬وزيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭.‬

تبقى‭ ‬مسألة‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية،‭ ‬وقد‭ ‬أشار‭ ‬لها‭ ‬د‭. ‬عبدالرحيم‭ ‬الهور،‭ ‬وهي‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وكيفية‭ ‬تجاوزها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬اللوائح‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات،‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬تحفيزية‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬وإنشاء‭ ‬صناديق‭ ‬استثمارية‭ ‬مشتركة‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬المتوسطة‭ ‬والناشئة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تكامل‭ ‬اقتصادي‭ ‬فعال‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭.‬

الاستثمارات‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة،‭ ‬هي‭ ‬الخطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة،‭ ‬لصالح‭ ‬حاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭.. ‬والتعاون‭ ‬البحريني‭ ‬الكويتي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭.. ‬نموذج‭ ‬ومثال‭ ‬ناجح‭ ‬ويحتذى‭ ‬به‭.‬

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