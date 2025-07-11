يطلق عليه "طباخ التمر" ويستمر 26 يوما "جمرة القيظ".. الأربعاء المقبل

يطلق عليه "طباخ التمر" ويستمر 26 يوما "جمرة القيظ".. الأربعاء المقبل
وقال العميرة لـ«الراي الكويتية» إنه «يطلق على هذا الموسم أسماء أخرى مثل (طباخ التمر) لارتباطه بفترة نضوج التمور بسبب اشتداد الحرارة، وكانت العرب قديماً تقول (إذا طلعت الجوزا املأ الحوزا) وهو حوض النخلة، بمعنى الإكثار من سقيا الماء بسبب الحرارة العالية في هذا الوقت».
وأوضح أن «موسم (جمرة القيظ) الأشد حرارة، وهو مقسم لنجمين، حيث يبدأ مع طلوع نجم الجوزاء الثانية والنجم الآخر هو المرزم أو كما يسمى فلكيا (الشعرى اليمانية)».
وأضاف: «تنكسر جمرة القيظ وتنخفض الحرارة العالية تدريجياً من منتصف أغسطس حتى نصل إلى نجم سهيل آخر نجوم الصيف في 24 أغسطس، ونودع درجات الحرارة العالية وتعتدل ليلاً لكن بالنهار تستمر الحرارة حتى الاعتدال الخريفي 22 سبتمبر عند تعامد الشمس على خط الاستواء السماوي وندخل وقتها في فصل الخريف فلكياً.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
نقابة المهندسين: الالتزام بكودات البناء شرط لضمان السلامة الإنشائية
استشهاد فلسطيني على يد مستوطنين في الضفة
انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة
موسكو تسجل درجات حرارة قياسية بسبب موجة حر
نادي راشد يوقع اتفاقية للرعاية الذهبية لكأس البحرين الدولي
مصر والخليج وإدارة الأزمات والمخاطر!