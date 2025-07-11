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يطلق عليه "طباخ التمر" ويستمر 26 يوما "جمرة القيظ".. الأربعاء المقبل

يطلق عليه "طباخ التمر" ويستمر 26 يوما "جمرة القيظ".. الأربعاء المقبل

2025-07-11 07:03:14
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لعلوم‭ ‬الفلك‭ ‬والفضاء‭ ‬بدر‭ ‬العميرة‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موسم‭ ‬جمرة‭ ‬القيظ‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬16‭ ‬يوليو‭ ‬بفعل‭ ‬طلوع‭ ‬نجم‭ ‬الجوزاء‭ ‬الثانية،‭ ‬يجب‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬ضربات‭ ‬الشمس‭ ‬وعدم‭ ‬الوقوف‭ ‬تحت‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يستمر‭ ‬26‭ ‬يوماً‭ ‬حتى‭ ‬طلوع‭ ‬نجم‭ ‬الكليبين‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أغسطس،‭ ‬وبعدها‭ ‬تبدأ‭ ‬الحرارة‭ ‬بالانخفاض‭ ‬التدريجي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الصيف‭.‬

وقال‭ ‬العميرة‭ ‬لـ«الراي‭ ‬الكويتية‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يطلق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أسماء‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ (‬طباخ‭ ‬التمر‭) ‬لارتباطه‭ ‬بفترة‭ ‬نضوج‭ ‬التمور‭ ‬بسبب‭ ‬اشتداد‭ ‬الحرارة،‭ ‬وكانت‭ ‬العرب‭ ‬قديماً‭ ‬تقول‭ (‬إذا‭ ‬طلعت‭ ‬الجوزا‭ ‬املأ‭ ‬الحوزا‭) ‬وهو‭ ‬حوض‭ ‬النخلة،‭ ‬بمعنى‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬سقيا‭ ‬الماء‭ ‬بسبب‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬موسم‭ (‬جمرة‭ ‬القيظ‭) ‬الأشد‭ ‬حرارة،‭ ‬وهو‭ ‬مقسم‭ ‬لنجمين،‭ ‬حيث‭ ‬يبدأ‭ ‬مع‭ ‬طلوع‭ ‬نجم‭ ‬الجوزاء‭ ‬الثانية‭ ‬والنجم‭ ‬الآخر‭ ‬هو‭ ‬المرزم‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬يسمى‭ ‬فلكيا‭ (‬الشعرى‭ ‬اليمانية‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تنكسر‭ ‬جمرة‭ ‬القيظ‭ ‬وتنخفض‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬تدريجياً‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬حتى‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬نجم‭ ‬سهيل‭ ‬آخر‭ ‬نجوم‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أغسطس،‭ ‬ونودع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬وتعتدل‭ ‬ليلاً‭ ‬لكن‭ ‬بالنهار‭ ‬تستمر‭ ‬الحرارة‭ ‬حتى‭ ‬الاعتدال‭ ‬الخريفي‭ ‬22‭ ‬سبتمبر‭ ‬عند‭ ‬تعامد‭ ‬الشمس‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الاستواء‭ ‬السماوي‭ ‬وندخل‭ ‬وقتها‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الخريف‭ ‬فلكياً‭.‬

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