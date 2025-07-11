يطلق عليه "طباخ التمر" ويستمر 26 يوما "جمرة القيظ".. الأربعاء المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬العميرة‭ ‬لـ«الراي‭ ‬الكويتية‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يطلق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أسماء‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ (‬طباخ‭ ‬التمر‭) ‬لارتباطه‭ ‬بفترة‭ ‬نضوج‭ ‬التمور‭ ‬بسبب‭ ‬اشتداد‭ ‬الحرارة،‭ ‬وكانت‭ ‬العرب‭ ‬قديماً‭ ‬تقول‭ (‬إذا‭ ‬طلعت‭ ‬الجوزا‭ ‬املأ‭ ‬الحوزا‭) ‬وهو‭ ‬حوض‭ ‬النخلة،‭ ‬بمعنى‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬سقيا‭ ‬الماء‭ ‬بسبب‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬موسم‭ (‬جمرة‭ ‬القيظ‭) ‬الأشد‭ ‬حرارة،‭ ‬وهو‭ ‬مقسم‭ ‬لنجمين،‭ ‬حيث‭ ‬يبدأ‭ ‬مع‭ ‬طلوع‭ ‬نجم‭ ‬الجوزاء‭ ‬الثانية‭ ‬والنجم‭ ‬الآخر‭ ‬هو‭ ‬المرزم‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬يسمى‭ ‬فلكيا‭ (‬الشعرى‭ ‬اليمانية‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تنكسر‭ ‬جمرة‭ ‬القيظ‭ ‬وتنخفض‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬تدريجياً‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬حتى‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬نجم‭ ‬سهيل‭ ‬آخر‭ ‬نجوم‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أغسطس،‭ ‬ونودع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬وتعتدل‭ ‬ليلاً‭ ‬لكن‭ ‬بالنهار‭ ‬تستمر‭ ‬الحرارة‭ ‬حتى‭ ‬الاعتدال‭ ‬الخريفي‭ ‬22‭ ‬سبتمبر‭ ‬عند‭ ‬تعامد‭ ‬الشمس‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الاستواء‭ ‬السماوي‭ ‬وندخل‭ ‬وقتها‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الخريف‭ ‬فلكياً‭.‬