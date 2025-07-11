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عادة ليلية شائعة تهدد صحة قلبك

عادة ليلية شائعة تهدد صحة قلبك

2025-07-11 07:03:13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬ظل‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الحديث،‭ ‬أصبح‭ ‬التعرض‭ ‬للضوء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭ ‬ظاهرة‭ ‬شائعة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬الإضاءة‭ ‬المنزلية‭.‬

لكن‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬كشفت‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬مقلقة‭ ‬لهذه‭ ‬العادة‭. ‬فبحسب‭ ‬باحثين‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬فليندرز‭ ‬للبحوث‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية،‭ ‬فإن‭ ‬التعرض‭ ‬للضوء‭ ‬ليلا‭ - ‬خاصة‭ ‬الأكثر‭ ‬سطوعا‭ - ‬يرتبط‭ ‬بزيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭.‬

وتكمن‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الضوء‭ ‬الليلي‭ ‬يعطل‭ ‬الساعة‭ ‬البيولوجية‭ ‬للجسم،‭ ‬تلك‭ ‬الآلية‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬دورات‭ ‬النوم‭ ‬والاستيقاظ،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬وظائف‭ ‬حيوية‭ ‬مثل‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وتجلطه‭ ‬ومعدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭. ‬والأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للقلق‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬حتى‭ ‬التعرض‭ ‬القصير‭ ‬للضوء‭ ‬ليلا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬كافيا‭ ‬لإحداث‭ ‬هذه‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الخطيرة‭.‬

واعتمدت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬قرابة‭ ‬89‭ ‬ألف‭ ‬مشارك‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬دقيقة‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬ضوئية‭ ‬مثبتة‭ ‬في‭ ‬المعصم،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التقديرات‭ ‬الذاتية‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬السابقة‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬متابعة‭ ‬استمرت‭ ‬نحو‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬كشفت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬الأفراد‭ ‬المعرضين‭ ‬لمستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الضوء‭ ‬الليلي‭ ‬يواجهون‭ ‬مخاطر‭ ‬متزايدة‭ ‬للإصابة‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬القلبية‭ ‬الوعائية،‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬23‭% ‬إلى‭ ‬56‭% ‬بحسب‭ ‬نوع‭ ‬المرض‭.‬

والمثير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭ ‬تظهر‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬بين‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬والجنسية‭. ‬فبينما‭ ‬كان‭ ‬الرجال‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬أظهرت‭ ‬النساء‭ ‬استجابة‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بفشل‭ ‬القلب‭ ‬وأمراض‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬الخطر،‭ ‬حيث‭ ‬ظهرت‭ ‬لديهم‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬احتمالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بفشل‭ ‬القلب‭ ‬والرجفان‭ ‬الأذيني‭.‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬النتائج،‭ ‬يوصي‭ ‬الباحثون‭ ‬بتجنب‭ ‬التعرض‭ ‬للضوء‭ ‬ليلا‭ ‬كإجراء‭ ‬وقائي‭ ‬أساسي‭. ‬وتكتسب‭ ‬هذه‭ ‬التوصية‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانتشار‭ ‬الواسع‭ ‬للأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬الأدلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجرد‭ ‬ضوء‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬أو‭ ‬التلفزيون‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬كافيا‭ ‬لإحداث‭ ‬تلك‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الخطيرة‭.‬

وهذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تضيف‭ ‬بعدا‭ ‬جديدا‭ ‬لفهمنا‭ ‬لعلاقة‭ ‬النوم‭ ‬بصحة‭ ‬القلب،‭ ‬حيث‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬جودة‭ ‬النوم‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬كميته‭. ‬فكما‭ ‬أن‭ ‬قلة‭ ‬النوم‭ ‬وعدم‭ ‬انتظام‭ ‬مواعيده‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬القلب،‭ ‬فإن‭ ‬التعرض‭ ‬للضوء‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭ ‬يضيف‭ ‬عاملا‭ ‬خطرا‭ ‬جديدا‭ ‬يجب‭ ‬أخذه‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭.‬

نشرت‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬ medRxiv ‭.‬

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