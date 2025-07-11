علماء: الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى وفاة 30 ألف شخص سنويا في إنجلترا وويلز بحلول 2070

علماء: الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى وفاة 30 ألف شخص سنويا في إنجلترا وويلز بحلول 2070
وقدرت دراسة جديدة أن الوفيات المرتبطة بالحرارة قد ترتفع بأكثر من خمسين ضعفا خلال خمسين عاما. وأجرى باحثون من كلية لندن الجامعية ومدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، مقارنة بين عدة سيناريوهات محتملة، راعوا فيها درجات الاحترار المختلفة، ومستويات التكيف مع أزمة المناخ، والتباينات المناخية الإقليمية، والانقطاعات المحتملة في الطاقة، كما شمل التحليل تأثير شيخوخة السكان.
وسجلت أنجلترا وويلز بين أعوام 1981 و2021 متوسط 634 حالة وفاة سنويا بسبب الحرارة. وبينت الدراسة، التي نشرت في مجلة ( PLOS Climate) ، أنه في أسوأ سيناريو يتوقع فيه ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 4.3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، ومن دون اتخاذ تدابير كافية للتكيف، قد ترتفع الوفيات المرتبطة بالحرارة إلى 10.317 حالة في خمسينيات القرن، وتتجاوز 34.000 حالة بحلول السبعينيات.
وفي حال حدد الارتفاع بدرجة حرارة لا تتجاوز 1.6 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وتم اتخاذ تدابير قوية للتكيف، فإن أعداد الوفيات ستظل مرشحة للارتفاع بمعدل يصل إلى ستة أضعاف بحلول سبعينيات القرن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
نقابة المهندسين: الالتزام بكودات البناء شرط لضمان السلامة الإنشائية
استشهاد فلسطيني على يد مستوطنين في الضفة
انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة
موسكو تسجل درجات حرارة قياسية بسبب موجة حر
نادي راشد يوقع اتفاقية للرعاية الذهبية لكأس البحرين الدولي
مصر والخليج وإدارة الأزمات والمخاطر!