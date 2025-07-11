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علماء: الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى وفاة 30 ألف شخص سنويا في إنجلترا وويلز بحلول 2070

علماء: الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى وفاة 30 ألف شخص سنويا في إنجلترا وويلز بحلول 2070

2025-07-11 07:03:13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذر‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬قد‭ ‬يفقدون‭ ‬حياتهم‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬بسبب‭ ‬الحرارة‭ ‬بحلول‭ ‬سبعينيات‭ ‬هذا‭ ‬القرن،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬تأثيرات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

وقدرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬الوفيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرارة‭ ‬قد‭ ‬ترتفع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬ضعفا‭ ‬خلال‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭. ‬وأجرى‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬لندن‭ ‬الجامعية‭ ‬ومدرسة‭ ‬لندن‭ ‬لحفظ‭ ‬الصحة‭ ‬وطب‭ ‬المناطق‭ ‬الحارة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬سيناريوهات‭ ‬محتملة،‭ ‬راعوا‭ ‬فيها‭ ‬درجات‭ ‬الاحترار‭ ‬المختلفة،‭ ‬ومستويات‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ،‭ ‬والتباينات‭ ‬المناخية‭ ‬الإقليمية،‭ ‬والانقطاعات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬الطاقة،‭ ‬كما‭ ‬شمل‭ ‬التحليل‭ ‬تأثير‭ ‬شيخوخة‭ ‬السكان‭.‬

وسجلت‭ ‬أنجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬بين‭ ‬أعوام‭ ‬1981‭ ‬و2021‭ ‬متوسط‭ ‬634‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬سنويا‭ ‬بسبب‭ ‬الحرارة‭. ‬وبينت‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ (‬ PLOS Climate) ،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬سيناريو‭ ‬يتوقع‭ ‬فيه‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬بمقدار‭ ‬4‭.‬3‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬القرن،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬كافية‭ ‬للتكيف،‭ ‬قد‭ ‬ترتفع‭ ‬الوفيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرارة‭ ‬إلى‭ ‬10‭.‬317‭ ‬حالة‭ ‬في‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن،‭ ‬وتتجاوز‭ ‬34‭.‬000‭ ‬حالة‭ ‬بحلول‭ ‬السبعينيات‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬حدد‭ ‬الارتفاع‭ ‬بدرجة‭ ‬حرارة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬1‭.‬6‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنة‭ ‬بمستويات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية،‭ ‬وتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬قوية‭ ‬للتكيف،‭ ‬فإن‭ ‬أعداد‭ ‬الوفيات‭ ‬ستظل‭ ‬مرشحة‭ ‬للارتفاع‭ ‬بمعدل‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭.‬

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