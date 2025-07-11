موسكو تسجل درجات حرارة قياسية بسبب موجة حر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬ذات‭ ‬المناخ‭ ‬القاري،‭ ‬بلغت‭ ‬الحرارة‭ ‬الخميس‭ ‬33 , 9‭ ‬درجة‭ ‬محُطمة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬البالغ‭ ‬33 , 4‭ ‬درجة‭ ‬والمسجل‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬يوليو‭ ‬العام‭ ‬1996‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬المركز‭ ‬الروسي‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وقد‭ ‬يُسجل‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬الجمعة،‭ ‬اذ‭ ‬تتوقع‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬36‭ ‬درجة‭. ‬

وتوقعت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭ ‬حتى‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬وسط‭ ‬روسيا‭ ‬وجنوب‭ ‬أوروبا،‭ ‬مع‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬‮«‬تتجاوز‭ ‬المعدلات‭ ‬المناخية‭ ‬المتوسطة‭ ‬بمقدار‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬درجات‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وبدء‭ ‬موجة‭ ‬الحر،‭ ‬قصد‭ ‬سكان‭ ‬موسكو‭ ‬منازلهم‭ ‬الريفية‭ ‬في‭ ‬الضواحي،‭ ‬أو‭ ‬توجهوا‭ ‬إلى‭ ‬حدائق‭ ‬عامة‭ ‬ونوافير‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭. ‬

وتُشكل‭ ‬الحرارة‭ ‬تحديا‭ ‬للعمال‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬البناء‭ ‬العديدة،‭ ‬ولكبار‭ ‬السن‭. ‬

وقالت‭ ‬فالنتينا‭ ‬ألكساندروفنا‭ ‬البالغة‭ ‬86‭ ‬عاما‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬صعب،‭ ‬أتناول‭ ‬أدوية‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الحرارة‭ ‬‮«‬شديدة‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬مضيفةً‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أتذكر‭ ‬أنني‭ ‬شعرت‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحرارة‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭. ‬

سبح‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬برك‭ ‬ومجاري‭ ‬مياه‭ ‬ملوثة‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬السباحة‭. ‬

وقال‭ ‬إيغور‭ ‬البالغ‭ ‬55‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬توشينو‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬موسكو‭ ‬حيث‭ ‬أراد‭ ‬السباحة‭ ‬‮«‬المياه‭ ‬ملوثة،‭ ‬انظروا‭. ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬لأن‭ ‬التنفس‭ ‬يصبح‭ ‬أسهل‭ ‬قرب‭ ‬الماء‭ ‬عندما‭ ‬تبلغ‭ ‬الحرارة‭ ‬33‭ ‬درجة‭. ‬سبحت‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬وأشك‭ ‬في‭ ‬أنني‭ ‬سأعاود‭ ‬الكرّة‮»‬‭. ‬ولفت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬لزيارة‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬روسيا‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

ويحذّر‭ ‬علماء‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬موجات‭ ‬الحر‭ ‬والجفاف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬الجوية‭ ‬المتطرفة‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬تواترا‭ ‬وشدة‭. ‬

وشهدت‭ ‬أوروبا‭ ‬الغربية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أعلى‭ ‬حرارة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬فقد‭ ‬ضربت‭ ‬القارة‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬‮«‬متطرفة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬موجتي‭ ‬حرّ‭ ‬متتاليتين‭ ‬مبكرتين،‭ ‬بحسب‭ ‬خدمة‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬الأوروبية‭.‬