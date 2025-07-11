موسكو تسجل درجات حرارة قياسية بسبب موجة حر
في العاصمة الروسية ذات المناخ القاري، بلغت الحرارة الخميس 33 , 9 درجة محُطمة الرقم القياسي البالغ 33 , 4 درجة والمسجل يوم 10 يوليو العام 1996 بحسب ما ذكر المركز الروسي للأرصاد الجوية على موقعه الإلكتروني.
وقد يُسجل رقم قياسي جديد الجمعة، اذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الروسية أن تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة.
وتوقعت هيئة الأرصاد أن تستمر موجة الحر حتى هذا الأسبوع في كل أنحاء وسط روسيا وجنوب أوروبا، مع درجات حرارة «تتجاوز المعدلات المناخية المتوسطة بمقدار 3 إلى 8 درجات».
منذ بداية الأسبوع الماضي وبدء موجة الحر، قصد سكان موسكو منازلهم الريفية في الضواحي، أو توجهوا إلى حدائق عامة ونوافير في العاصمة.
وتُشكل الحرارة تحديا للعمال في مواقع البناء العديدة، ولكبار السن.
وقالت فالنتينا ألكساندروفنا البالغة 86 عاما لوكالة فرانس برس في أحد شوارع موسكو «الأمر صعب، أتناول أدوية».
وأكدت أن الحرارة «شديدة جدا»، مضيفةً «لا أتذكر أنني شعرت بمثل هذه الحرارة من قبل».
سبح البعض في برك ومجاري مياه ملوثة في المدينة، على الرغم من حظر السباحة.
وقال إيغور البالغ 55 عاما من توشينو في شمال غرب موسكو حيث أراد السباحة «المياه ملوثة، انظروا. نحن هنا لأن التنفس يصبح أسهل قرب الماء عندما تبلغ الحرارة 33 درجة. سبحت مرة واحدة، وأشك في أنني سأعاود الكرّة». ولفت الى أنه جاء لزيارة موسكو من شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.
ويحذّر علماء منذ سنوات من تأثير تغيّر المناخ على موجات الحر والجفاف وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة التي تزداد تواترا وشدة.
وشهدت أوروبا الغربية الشهر الماضي أعلى حرارة خلال شهر يونيو على الإطلاق، فقد ضربت القارة درجات حرارة «متطرفة» خلال موجتي حرّ متتاليتين مبكرتين، بحسب خدمة كوبرنيكوس الأوروبية.
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