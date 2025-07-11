العثور على براميل نفايات نووية تالفة في المحيط الأطلسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعد‭ ‬فحص‭ ‬أولي‭ ‬للصور،‭ ‬ذكر‭ ‬المركز‭ ‬الفرنسي‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬أن‭ ‬مادة‭ ‬غير‭ ‬معروفة،‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مادة‭ ‬البيتومين‭ ‬اللاصقة،‭ ‬قد‭ ‬تسربت‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬البراميل‭. ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الباحثين‭ ‬لم‭ ‬يرصد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أي‭ ‬مستويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬للنشاط‭ ‬الإشعاعي‭. ‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬مشروع‭ ‬رصد‭ ‬ومسح‭ ‬مواقع‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬قد‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬نحو‭ ‬3350‭ ‬برميلا‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬163‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭. ‬

واستخدم‭ ‬الفريق،‭ ‬للقيام‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة‭ ‬أيضا‭ ‬روبوت‭ ‬غطس‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬أوليكس،‭ ‬مزودا‭ ‬بكاميرا‭ ‬لتصوير‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد‭ ‬ونظام‭ ‬سونار‭ ‬لتحديد‭ ‬مواقع‭ ‬الأجسام‭ ‬عبر‭ ‬الموجات‭ ‬الصوتية‭. ‬

وبحسب‭ ‬الباحثين،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬خمسينيات‭ ‬وتسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬إلقاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬المشعة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬أعماق‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭. ‬

ووفقا‭ ‬لبيان‭ ‬الفريق،‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬أسطح‭ ‬البراميل‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬فحصها‭ ‬تعرضت‭ ‬للصدأ‭ ‬واستوطنتها‭ ‬شقائق‭ ‬النعمان‭ ‬البحرية‭. ‬

وتباينت‭ ‬حالة‭ ‬هذه‭ ‬البراميل،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬بعضها‭ ‬سليما،‭ ‬وبعضها‭ ‬الآخر‭ ‬مشوها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬منها‭ ‬مفتوحا‭ ‬نتيجة‭ ‬التمزق‭.‬