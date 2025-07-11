كاترين شكدم.. جاسوسة إسرائيلية اخترقت "قلب" النظام الإيراني

كاترين شكدم.. جاسوسة إسرائيلية اخترقت "قلب" النظام الإيراني
وذكر موقع (العربية.نت) أن كواكبيان انتقد محاولات صرف الأنظار عن جوهر قضية الاختراق الأمني، قائلًا في مقابلة عبر قناة «شبكة خبر» الحكومية الإيرانية: «تقليل قضية الاختراق إلى مجرد الحديث عن المهاجرين الأفغان هو تشتيت للانتباه عن صلب قضية الاختراقات. الاختراق يعني شخصاً مثل كاترين شكدم التي أقامت علاقات جنسية مع 120 من الشخصيات البالغة الأهمية في الدولة».
كاترين شكدم، كاتبة ومحللة سياسية فرنسية من أصول يهودية تقيم في بريطانيا، كانت قد نشرت سابقًا مقالات في وسائل إعلام إيرانية متشددة مثل «كيهان»، و«تسنيم» و«مهر»، وقُدّمت في تلك المرحلة كصحفية داعمة لما يسمى محور المقاومة. كما عملت فترة مستشارة إعلامية لدى بعض المؤسسات الرسمية الإيرانية، وحصلت على نفاذ إلى محافل دينية وأمنية داخل النظام.
وكشفت شكدم في 2021، في مقال نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أنها يهودية وأنها أُرسلت لتنفيذ مهمة اختراق داخل المنظومة الإعلامية الإيرانية.
وأثارت تصريحات كواكبيان حول وجود علاقات جنسية بين شكدم وعشرات الشخصيات «المهمة جدًا» في الدولة اهتمام وسائل الإعلام الإيرانية، على خلفية الاختراقات الأمنية التي ساعدت إسرائيل في استهداف كبار قادة إيران العسكريين خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في 13 (يونيو) الماضي. وبالنظر إلى موقع كواكبيان السابق كنائب في البرلمان الإيراني، قد تفتح تصريحاته الباب أمام أبعاد جديدة من قضايا الاختراق وتسريب المعلومات.
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