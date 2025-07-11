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كاترين شكدم.. جاسوسة إسرائيلية اخترقت "قلب" النظام الإيراني

كاترين شكدم.. جاسوسة إسرائيلية اخترقت "قلب" النظام الإيراني

2025-07-11 07:03:11
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬مصطفى‭ ‬كواكبيان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬‮«‬مردم‌‭ ‬سالاري‮»‬‭ (‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭) ‬والنائب‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬‮«‬مثيرة‭ ‬للجدل‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬الكاتبة‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬شكدم‭ ‬‮«‬نموذج‭ ‬واضح‭ ‬للاختراق‭ ‬الغربي‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحساسة‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬الاختراق‭ ‬يعني‭ ‬شخصاً‭ ‬مثل‭ ‬كاترين‭ ‬شكدم،‭ ‬التي‭ ‬أقامت‭ ‬علاقات‭ ‬جنسية‭ ‬مع‭ ‬120‭ ‬شخصية‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬موقع‭ (‬العربية‭.‬نت‭) ‬أن‭ ‬كواكبيان‭ ‬انتقد‭ ‬محاولات‭ ‬صرف‭ ‬الأنظار‭ ‬عن‭ ‬جوهر‭ ‬قضية‭ ‬الاختراق‭ ‬الأمني،‭ ‬قائلًا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬خبر‮»‬‭ ‬الحكومية‭ ‬الإيرانية‭: ‬‮«‬تقليل‭ ‬قضية‭ ‬الاختراق‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬المهاجرين‭ ‬الأفغان‭ ‬هو‭ ‬تشتيت‭ ‬للانتباه‭ ‬عن‭ ‬صلب‭ ‬قضية‭ ‬الاختراقات‭. ‬الاختراق‭ ‬يعني‭ ‬شخصاً‭ ‬مثل‭ ‬كاترين‭ ‬شكدم‭ ‬التي‭ ‬أقامت‭ ‬علاقات‭ ‬جنسية‭ ‬مع‭ ‬120‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

كاترين‭ ‬شكدم،‭ ‬كاتبة‭ ‬ومحللة‭ ‬سياسية‭ ‬فرنسية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬يهودية‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬سابقًا‭ ‬مقالات‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬متشددة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬كيهان‮»‬،‭ ‬و«تسنيم‮»‬‭ ‬و«مهر‮»‬،‭ ‬وقُدّمت‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬كصحفية‭ ‬داعمة‭ ‬لما‭ ‬يسمى‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭. ‬كما‭ ‬عملت‭ ‬فترة‭ ‬مستشارة‭ ‬إعلامية‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬نفاذ‭ ‬إلى‭ ‬محافل‭ ‬دينية‭ ‬وأمنية‭ ‬داخل‭ ‬النظام‭.‬

وكشفت‭ ‬شكدم‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬أنها‭ ‬يهودية‭ ‬وأنها‭ ‬أُرسلت‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مهمة‭ ‬اختراق‭ ‬داخل‭ ‬المنظومة‭ ‬الإعلامية‭ ‬الإيرانية‭.‬

وأثارت‭ ‬تصريحات‭ ‬كواكبيان‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬علاقات‭ ‬جنسية‭ ‬بين‭ ‬شكدم‭ ‬وعشرات‭ ‬الشخصيات‭ ‬‮«‬المهمة‭ ‬جدًا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬اهتمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيرانية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاختراقات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬إيران‭ ‬العسكريين‭ ‬خلال‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬13‭ (‬يونيو‭) ‬الماضي‭. ‬وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬كواكبيان‭ ‬السابق‭ ‬كنائب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني،‭ ‬قد‭ ‬تفتح‭ ‬تصريحاته‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬أبعاد‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬الاختراق‭ ‬وتسريب‭ ‬المعلومات‭.‬

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