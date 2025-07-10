بيت التمويل يطلق الهوية البصرية الجديدة لـ الأهلي المتحد تحت اسم بيت التمويل الكويتي ـ البحرين





حمد المرزوق: الخطوة تُعدّ تحولاً إستراتيجياً يُعزز مكانة «بيت التمويل الكويتي» العالمية



تواجد المجموعة في البحرين نقطة انطلاق مهمة ضمن إستراتيجيتنا التوسعية بالمنطقة



خالد الشملان: تكامل وتميز في الخدمات المصرفية للمجموعة برؤية مستدامة ومبتكرة

شادي زهران: تتويج لمسيرة حافلة بالإنجازات وتعزيز لمكانة البحرين كمركز مالي



في خطوة استراتيجية وتاريخية، أعلنت مجموعة «بيت التمويل الكويتي» عن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» وتغيير اسمه رسميا إلى «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين»، تحت مظلة مجموعة «بيت التمويل الكويتي».جاء هذا الإعلان خلال حفل كبير أقيم في مملكة البحرين، حضره كبار ممثلي مجموعة «بيت التمويل الكويتي»، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالمحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الشملان، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين» شادي زهران، وبحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وسفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة، وممثلي مصرف البحرين المركزي.تحول إستراتيجيوفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيت التمويل الكويتي» حمد عبدالمحسن المرزوق عن سعادته بالتواجد في مملكة البحرين الشقيقة، مشددا على عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين.وأشار المرزوق إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين» يمثل تحولا استراتيجيا يعزز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة ذات أصول مجمعة بلغت 126 مليار دولار مما يعكس المكانة الريادية في القطاع المصرفي الإسلامي.وأكد المرزوق الرمزية الخاصة لوجود المجموعة في البحرين، كونها كانت وما زالت «مركزا أساسيا لأعمالنا، ونقطة انطلاق مهمة ضمن استراتيجيتنا التوسعية في المنطقة». ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لعملية الاندماج التاريخي بين مجموعة «بيت التمويل الكويتي» ومجموعة «البنك الأهلي المتحد ـ البحرين»، والتي مثلت أكبر عملية اندماج في القطاع المصرفي الكويتي وإحدى أضخم صفقات الاندماج في المنطقة والتحول من نموذج العمل المصرفي التقليدي إلى نموذج العمل المصرفي المتوائم مع الشريعة، ليعزز من مكانة البنك كأكبر شركة مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين على مستوى القطاع الخاص بقيمة سوقية تفوق الـ 45 مليار دولار، وكذلك ثاني اكبر بنك إسلامي في العالم.كيان مصرفي رائدوأثنى المرزوق على جهود فرق العمل في المؤسستين، مشيرا إلى أنهم نجحوا في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، ليؤسسوا كيانا مصرفيا رائدا يتمتع بقاعدة مالية قوية، وانتشار جغرافي واسع في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا، وبريطانيا. وأوضح أن الهوية البصرية الجديدة (آفاق بلا حدود) ليست مجرد تحديث شكلي، بل هي انعكاس لرؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ موقع البنك ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال السنوات الخمس المقبلةبإذن الله، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ترتقي إلى تطلعات العملاء، وتواكب التطور العالمي في مجال الصيرفة الإسلامية.واختتم المرزوق «نؤكد التزامنا بمواصلة دورنا الريادي في دعم التنمية الاقتصادية وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرفي المحلي والتزامنا بمسؤولياتنا المجتمعية تجاه هذا البلد الشقيق الذي أسهم ودعم بشكل كبير رؤية مجموعة بيت التمويل لتحقيق الريادة العالمية»، متقدما بالشكر الى كل من أسهم في تحقيق هذا التحول الكبير.تكامل وتميزمن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» خالد يوسف الشملان أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين» يأتيان استكمالا لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود» التي بدأت من الكويت، ثم المملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والآن مملكة البحرين، ضمن استراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالميا.وأكد الشملان أن إطلاق العلامة التجارية الجديدة هو انعكاس للتحول في الرؤية والمفهوم، وبداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية، مدعومة برؤية بيت التمويل الكويتي ونهجه القائم على الاستدامة والابتكار والتفوق الرقمي.وأعرب الشملان عن فخره بما تحقق من إنجازات ونجاحات كبيرة، مشيرا إلى المكانة العالمية، والمتانة المالية، والانتشار الجغرافي الواسع في 10 دول حول العالم عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، وتنوع الخدمات والمنتجات المالية والأدوات الاستثمارية، والربحية المستدامة، والرؤية الاستراتيجية، والمواهب البشرية، والتفوق الرقمي، وجميع مؤشرات الأداء.وأكد أن «بيت التمويل الكويتي» ترسخت مكانته ليصبح أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وهو أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت على مستوى القطاع الخاص الكويتي بقيمة سوقية تفوق الـ 45 مليار دولار، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.وفي الختام، ثمن الشملان دعم مجلس الإدارة في «بيت التمويل الكويتي»، وتقدم بالشكر لجميع الزملاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز.مسيرة حافلةوفي كلمته، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين» شادي زهران عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية والفارقة في مسيرة مجموعة البنك «الأهلي المتحد»، معلنا انطلاق مرحلة جديدة تحت اسم مجموعة «بيت التمويل الكويتي»، وذلك بعد استكمال أعمال الاستحواذ بنجاح، وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تتويجا لمسيرة حافلة بالإنجازات استمرت لأكثر من خمسة وعشرين عاما.وسلط زهران الضوء على التطور النوعي والإنجازات الكبرى التي شهدتها الأعوام الماضية، والتي شملت سلسلة من العمليات المصرفية النوعية على جميع الأصعدة، مما عزز من مكانة المجموعة كمؤسسة مصرفية رائدة في المنطقة.وأوضح أن هذه الإنجازات تجاوزت حدود المجموعة، وامتد أثرها إلى الاقتصاد الوطني ككل، حيث ساهمت المجموعة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات المحلية، مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي. كما أكد على تحقيق المجموعة لنتائج مالية قوية ونمو مستدام طوال سنوات، مما انعكس إيجابا على المساهمين والعملاء.وأشار زهران إلى أن مرحلة التحول الشامل نحو الخدمات المصرفية الإسلامية جاءت كواحدة من أبرز محطات المجموعة، لتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأعلى معايير الجودة والابتكار. وأكد التزام المجموعة الراسخ بدعم الكوادر الوطنية، مشددا على أن توطين العمالة كانت وستظل من الأولويات الاستراتيجية، إيمانا بأهمية الاستثمار في أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من قيادة مسيرة التطوير والنجاح.واختتم زهران كلمته بالتأكيد على أن المكانة المالية لمملكة البحرين تتجلى في قوة قطاعها المصرفي وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بها، وأن هذا التحول في مسيرة البنك سيسهم في تعزيز هذه المكانة، من خلال إضافة قيمة نوعية للخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق العمليات، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في الأسواق الإقليمية والعالمية.وأشار إلى أن رؤية «المملكة 2030» كانت ولاتزال مصدر إلهام للمجموعة، حيث عملت على مواكبة هذه الرؤية من خلال تعزيز كفاءة أدائها وابتكار حلول مصرفية تعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة.خطوة محورية لتعزيز مكانة المجموعة كقوة مصرفية إسلامية رائدةإطلاق الهوية البصرية الجديدة لـ «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين» يعد خطوة محورية في مسيرة المجموعة نحو تعزيز مكانتها كقوة مصرفية إسلامية رائدة على مستوى العالم، وهو تجسيد لرؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تلبي تطلعات العملاء وتواكب أحدث التطورات العالمية. ومع استمرار التزام المجموعة بدعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين والأسواق التي تعمل بها، تفتح هذه الخطوة آفاقا جديدة للنمو والابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي.